Financial Times: Το ΝΑΤΟ ετοιμάζει προτάσεις για ένοπλη απάντηση στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

Μία πιο δυναμική απάντηση ετοιμάζει το ΝΑΤΟ κατά της Ρωσίας και του υβριδικού πολέμου που έχει εξαπολύσει σε μέλη της συμμαχίας.

Το σχέδιο αφορά προτάσεις που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενόπλων drones κατά μήκος των συνόρων και την ελάφρυνση των κανόνων εμπλοκής για τους πιλότους που περιπολούν τον εναέριο χώρο της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στους Financial Times, τα μέτρα στοχεύουν στην αύξηση του κόστους για την Μόσχα και την δημιουργία μίας σοβαρής απάντησης ως αντίμετρα στις ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου από ρωσικά μαχητικά και drones.

Οι χώρες της πρώτης γραμμής στα ανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, οι Βαλτικές Δημοκρατίες και η Ρουμανία, ήταν οι πρώτες που ζήτησαν πιο αυστηρή στάση, έχοντας την υποστήριξη της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, όλο και περισσότερες χώρες και εκτός του παραπάνω κύκλο καθώς βλέπουν με ανησυχία την προσπάθεια αποσταθεροποίησης από την Ρωσία.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται:

– η οχύρωση των συνόρων με ένοπλα UAVs που σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο για επιτήρηση,

– η μείωση των περιορισμών εμπλοκής ώστε οι πιλότοι να μπορούν να ανοίγουν πυρ χωρίς οπτική επιβεβαίωση και

– η διενέργεια ασκήσεων του ΝΑΤΟ κοντά στα ρωσικά σύνορα, ακόμη και σε περιοχές με χαμηλή στρατιωτική παρουσία.

Τραμπ: «Το ΝΑΤΟ πρέπει να ανοίγει πυρ σε ρωσικά αεροσκάφη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε νέα ώθηση στη συζήτηση, δηλώνοντας τον περασμένο μήνα ότι «το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ανοίγει πυρ σε ρωσικά αεροσκάφη» που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο κρατών-μελών.

Εκτός από το περιστατικό στον πολωνικό εναέριο χώρο, ρωσικά αεροσκάφη έχουν επίσης προσεγγίσει ρουμανική επικράτεια και ένα μαχητικό MiG έχει διασχίσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας.

Ο Μάθιου Ουΐτακερ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εργάζεται καθημερινά με τους συμμάχους για να εξασφαλίσουν «καλύτερες επιλογές» απέναντι σε ασύμμετρες και υβριδικές απειλές. Τόνισε ότι είναι κρίσιμο να υπάρχουν επαρκή «σκαλοπάτια» στη σκάλα κλιμάκωσης.

Η συζήτηση εντός της συμμαχίας

Κάποιες χώρες ζητούν πιο επιθετική στάση, ενώ άλλες συνιστούν σύνεση, φοβούμενες άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία. Ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ ανέφερε ότι «υπάρχουν ενεργές συζητήσεις για το πώς μπορούμε να απαντήσουμε πιο αποτελεσματικά στη Ρωσία», ωστόσο οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Τον περασμένο μήνα η Συμμαχία πραγματοποίησε δύο έκτακτες συνεδριάσεις, μετά τα περιστατικά σε Πολωνία και Εσθονία, και εγκαινίασε την αποστολή Eastern Sentry, με σκοπό την ενίσχυση της αεράμυνας των κρατών πρώτης γραμμής.

Οι συζητήσεις του ΝΑΤΟ συμπίπτουν με τα βήματα που ετοιμάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσει στις προκλήσεις από τη Ρωσία. Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η επιτήρηση των ταξιδιών Ρώσων διπλωματών -οι οποίοι, σύμφωνα με υπηρεσίες πληροφοριών, θεωρούνται ύποπτοι για διευκόλυνση επιχειρήσεων πρακτόρων ή και σαμποτάζ σε χώρες πέραν των επίσημων αποστολών τους- καθώς και η αντιμετώπιση πιθανής χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για τη στήριξη τέτοιων δραστηριοτήτων.

«Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει διχόνοια. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με ενότητα. Δεν πρέπει απλώς να αντιδράσουμε, πρέπει να αποτρέψουμε διότι αν διστάσουμε, η γκρίζα ζώνη θα εξαπλωθεί», δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.