Γαλλία: Ο Μακρόν κρατάει κλειστά τα χαρτιά του μετά την παραίτηση Λεκορνί – Μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινώσει νέο πρωθυπουργό

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου πρωθυπουργού έχει ήδη αρχίσει με τον Εμανουέλ Μακρόν να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και να έχει θέσει ως στόχο την αποφυγή των πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Ο Μακρόν επιμένει στην στρατηγική του παρά το γεγονός ότι θα διορίσει τον 5ο πρωθυπουργό τα τελευταία 2 χρόνια καθώς οι πιέσεις για εκλογές αυξάνονται με την Γαλλία να βρίσκεται προ των πυλών μίας δημοσιονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν θα ανακοινώσει τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Η ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας επιβεβαίωσε τα λεγόμενα του παραιτηθέντα προσωρινού πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος δήλωσε την Τετάρτη (08/10) ότι η προοπτική πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών.

«Είπα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι οι προοπτικές διάλυσης της Εθνοσυνέλευσης μειώνονται και ότι πιστεύω ότι η κατάσταση επιτρέπει στον πρόεδρο να ορίσει πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες», δήλωσε ο Λεκορνί σε τηλεοπτικό δίκτυο της Γαλλίας. Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος είχε λάβει εντολή από τον Γάλλο πρόεδρο να επιδιώξει μια «τελευταία ευκαιρία για συμφωνία», εκτίμησε ότι «μια πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης απορρίπτει τη διάλυση, καθώς βλέπει πως η διάλυση δεν προσφέρει λύση».

Ο Λεκορνί, που είχε υποβάλει την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, επιβεβαίωσε ότι δεν θα επιδιώξει νέα θητεία: «Η αποστολή μου έχει πλέον ολοκληρωθεί». Αναφερόμενος σε ένα ενδεχόμενο παραίτησης του Μακρόν, τόνισε ότι «δεν είναι η στιγμή να αλλάξει η Γαλλία πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Τα σχόλια των Μακρόν και Λεκορνί δίνουν ελπίδες ότι το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας μπορεί να ανακτήσει κάποια σταθερότητα, μετά την απομάκρυνση τριών πρωθυπουργών από το αξίωμά τους από τον Δεκέμβριο.

Η αποτυχία του νέου πρωθυπουργού να σχηματίσει κυβέρνηση θα σήμαινε ότι ο Μακρόν θα έπρεπε είτε να προκηρύξει κοινοβουλευτικές εκλογές, είτε να διορίσει έναν ακόμη πρωθυπουργό, είτε να παραιτηθεί. Το πολιτικό χάος έχει επηρεάσει αρνητικά την εικόνα του Μακρόν καθώς το ποσοστό αποδοχής του έπεσε 3 μονάδες στο 14%, το χαμηλότερο επίπεδο από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Elabe για την Les Echos.