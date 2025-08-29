Financial Times: Ο Τραμπ προτείνει την αποστολή κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτείνει την ανάπτυξη κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Τραμπ φέρεται να στηρίζει την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενισχύοντας τις φωνές που ζητούν διεθνή παρέμβαση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, πρότεινε την αποστολή κινεζικών ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία για την επιβολή μιας ουδέτερης ζώνης ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Η πρόταση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους ηγέτες και τον πρόεδρο της Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, αξιωματούχοι της διοίκησης Τραμπ αρνήθηκαν οποιαδήποτε συζήτηση περί Κινέζων ειρηνευτών, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές ως ψευδείς.

Η Πρόταση Απόρριψης από Ζελένσκι και ΕΕ

Η ιδέα για την αποστολή κινεζικών δυνάμεων είχε αναφερθεί για πρώτη φορά από τη Ρωσία το 2022, κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, απορρίπτεται τόσο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και από κράτη μέλη της ΕΕ λόγω της στήριξης του Πεκίνου στην ρωσική πολεμική προσπάθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας διαψεύδει τις αναφορές περί προσφοράς συμμετοχής σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν είναι αληθείς.

Ζώνη Ασφαλείας 40 Χιλιομέτρων – Πρόταση της ΕΕ και Απόρριψη από Ζελένσκι

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν την πιθανότητα δημιουργίας μιας ζώνης ασφαλείας 40 χλμ. μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών μετώπων, μια πρόταση που έχει αποδεχθεί η Ρωσία. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος την απέρριψε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογία του σύγχρονου πολέμου θα μπορούσαν να προτείνουν κάτι τέτοιο.