Τροχαία με πατίνια: Τουλάχιστον ένα παιδί την ημέρα στο νοσοκομείο – Πάνω από μία ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 13χρονο στην Ηλεία

Στα μαύρα έχει ντυθεί το χωριό Μακρίσια στην Ηλεία από τον τραγικό θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου, που σκοτώθηκε στο σοκαριστικό τροχαίο με το ηλεκτρικό του πατίνι.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το απόγευμα της Τετάρτης 29/4 σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν ο 13χρονος που οδηγούσε το πατίνι του, επιχείρησε να αποφύγει ένα παρκαρισμένο όχημα.

Τότε, φέρεται να εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και το παιδί τραυματίστηκε πολύ βαριά.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο Κρεστένων. Ωστόσο, οι γιατροί παρά τις τιτάνιες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να τον σώσουν.

Ηλεία: Συγκλονίζει ο γιατρός που παρέλαβε τον 13χρονο

“Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ ήδη με μυδρίαση, άσφυγμο –ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ότι μου ανέφερε ο διασώστης είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνηψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε κι εδώ σε μας ΚΑΡΠΑ για σχεδόν μία ώρα κι ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι… Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να “φεύγουν” έτσι –και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο” ανέφερε στο ΕΡΤNews ο Διευθυντής του Νοσοκομείου Κρεστένων, Γιάννης Μιχόπουλος.

Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άτυχος 13χρονος.

“Μάστιγα” τα τροχαία με πατίνια – “Πάνω από 400 παιδιά τραυματίστηκαν σε ένα χρόνο”

Το τραγικό περιστατικό στην Ηλεία επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της ρύθμισης της κυκλοφορίας ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται από ανήλικους.

Όπως ανέφερε στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, τουλάχιστον ένα παιδί την ημέρα καταλήγει στο νοσοκομείο από πατίνι και προσθέτει πως “περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σε ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια“.

Ο κ. Γιαννάκος δήλωσε ότι “δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας”.

Σημειώνεται, ωστόσο, στην Ευρώπη τα ποσοστά τραυματισμών για τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά σκούτερ και ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ευρώπη μειώθηκαν ξανά το 2025, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Micro-Mobility for Europe (MmfE).