Ευθείες βολές του Χακάν Φιντάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Μόνο ο Έλληνας πρωθυπουργός ποζάρει με τον Νετανιάχου»

Σφοδρή επίθεση κατά του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ασκώντας έντονη κριτική στη στάση της Ελλάδας απέναντι στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι για την Άγκυρα η αποκατάσταση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ προϋποθέτει άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στράφηκε προσωπικά κατά του Έλληνα πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «δεν βλέπουμε κανέναν πρωθυπουργό, εκτός από τον Έλληνα, να πηγαίνει στο Τελ Αβίβ για να ποζάρει για φωτογραφίες».

Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν τέτοιες κινήσεις, καθώς θεωρούν πως η δημόσια εμφάνιση δίπλα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είναι πολιτικά εύκολη την παρούσα περίοδο. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ούτε ο ίδιος ο κ. Νετανιάχου μπορεί να πραγματοποιήσει επισκέψεις στο εξωτερικό, αφήνοντας αιχμές ότι ενδέχεται τελικά να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις προθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για επανεκκίνηση των σχέσεων Τουρκίας – Ισραήλ, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ότι η θέση της τουρκικής ηγεσίας είναι απολύτως ξεκάθαρη.

Υπενθύμισε ότι η Τουρκία έχει αναγνωρίσει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες, σημειώνοντας ωστόσο πως ο περιορισμός των διμερών σχέσεων οφείλεται, σύμφωνα με την Άγκυρα, στα γεγονότα στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου, τα οποία χαρακτήρισε «γενοκτονία».

«Όταν οι Ισραηλινοί σταματήσουν την καταπίεση και τον διωγμό των Παλαιστινίων, η Τουρκία δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την εξομάλυνση των σχέσεων. Όσο όμως συνεχίζονται αυτές οι πολιτικές, η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή ούτε για εμάς ούτε για πολλές άλλες χώρες», δήλωσε χαρακτηριστικά.