Eurostat: Αύξηση 49% στις χορηγήσεις προσωρινής προστασίας σε Ουκρανούς πρόσφυγες στην ΕΕ τον Σεπτέμβριο 2025

Στα τέλη Σεπτεμβρίου 2025, συνολικά 4,3 εκατομμύρια πολίτες που εγκατέλειψαν την Ουκρανία είχαν καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι χώρες της ΕΕ εξέδωσαν 79.205 νέες αποφάσεις που χορηγούσαν προσωρινή προστασία σε πολίτες που εγκατέλειψαν την Ουκρανία ως συνέπεια του ρωσικού επιθετικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Αυτό σηματοδοτεί αύξηση 49% από τον Αύγουστο του 2025 και αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό νέων αποφάσεων που έχουν καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2023. Η αύξηση αυτή έρχεται μετά την υιοθέτηση από την ουκρανική κυβέρνηση στα τέλη Αυγούστου 2025 του διατάγματος που έδινε στους άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών το δικαίωμα να εγκαταλείψουν την Ουκρανία χωρίς εμπόδια.

Οι χώρες της ΕΕ που φιλοξενούν τον μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων προσωρινής προστασίας από την Ουκρανία είναι η Γερμανία (1.218.100 άτομα, ήτοι 28,3% του συνόλου της ΕΕ), η Πολωνία (1.008.885, ήτοι 23,5%) και η Τσεχία (389.310, 9%).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ με διαθέσιμα στοιχεία, ο αριθμός των ατόμων υπό προσωρινή προστασία αυξήθηκε σε 24 χώρες, με τις 3 μεγαλύτερες απόλυτες αυξήσεις να καταγράφονται στην Πολωνία, τη Γερμανία και την Τσεχία. Η μόνη μείωση καταγράφηκε στη Γαλλία (-0,4%).

Η Ελλάδα, τον Σεπτέμβρη του 2025, φιλοξενούσε 37.410 πρόσφυγες από την Ουκρανία, υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat