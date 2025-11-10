Ουκρανία: Η εταιρεία Energoatom επιβεβαιώνει τις έρευνες κατά της διαφθοράς στις εγκαταστάσεις της

Η ουκρανική κρατική εταιρεία διαχείρισης πυρηνικής ενέργειας Energoatom ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δύο υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνες στις εγκαταστάσεις της.

Η εταιρεία αναφέρει σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή Telegram ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές του Εθνικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας και του Ειδικού Γραφείου κατά της Διαφθοράς της Εισαγγελίας.