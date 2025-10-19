Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Ερντογάν: Θα είμαστε μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα

Το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας

DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε το δικό του μήνυμα για τη νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα.

«Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» έγραψε αρχικά για να προσθέσει:

«Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας.

Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».

