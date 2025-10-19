Κατεχόμενα: Σαρωτική νίκη του Ερχιουρμάν – Απορρίπτει τη λύση δύο κρατών για το Κυπριακό

Σαρωτική νίκη του Τουφάν Ερχιουρμάν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιούνται στα Κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα, ο Τουφάν Ερχιουρμάν λαμβάνει ποσοστό 61,76% και ο Ερσίν Τατάρ 35,81%.

Στις πρώτες του δηλώσεις προέβη ο νικητής των «προεδρικών εκλογών» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα Τουφάν Ερχιουρμάν. «Ευχαριστώ κάθε πολίτη του λαού μας», ανέφερε. «Ως Τουρκοκύπριοι», πρόσθεσε, «κερδίσαμε όλοι μαζί. Από εδώ, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Θεωρώ χρέος μου να ευχαριστήσω τους εθελοντές του CTP, το TDP, και τον Σερντάρ Ντενκτάς. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους μου από το UBP, το DP, το YDP και τα άλλα κόμματα».

«Από αυτή τη στιγμή και στο εξής», συνέχισε, «είμαι ο πρόεδρος όλων των πολιτών μου, με πλήρη ουδετερότητα. Με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, προηγούμαστε σε κάθε επαρχία. Είμαστε ένα σύνολο, η βούλησή μας είναι ενιαία. Η αδελφοσύνη μας νίκησε και η αδελφοσύνη μας δεν έχει διαρραγεί. Ενωθήκαμε, γίναμε ένα».

«Ο πρόεδρος», σημείωσε, «θα είναι ο φύλακας της ελευθερίας και της ισότητας. Είπα ότι θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί — και αυτό θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε ως ομάδα, θα είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας. Η αξιοκρατία θα είναι η βάση της δουλειάς μας. Το ενδιαφέρον μας θα είναι αυτή η γη και τα παιδιά μας».