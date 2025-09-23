Ερντογάν: Με φωτογραφίες από τη Γάζα στην ομιλία του στον ΟΗΕ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στον ΟΗΕ στον παλαιστινιακό λαό και στο ευρύτερο κίνημα των παγκόσμιων ηγετών που αναγνωρίζουν ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Στέκομαι εδώ σε αυτό το βήμα δίπλα στα 86 εκατομμύρια πολίτες μου. Επίσης, για τους Παλαιστίνιους αδελφούς και αδελφές μας των οποίων οι φωνές φιμώνονται», είπε.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που ανακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν το Κράτος της Παλαιστίνης και καλώ όλες τις άλλες χώρες που δεν το έχουν κάνει ακόμα να το κάνουν.