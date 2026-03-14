Ερντογάν: Η Τουρκία αναζητά λύση στην κρίση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν (Βίντεο)

Νέες δηλώσεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Συγκεκριμένα, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη τόνισε ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της διπλωματίας.

«Σας εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον ευλογημένο μήνα του Ραμαζανιού. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται σε υπηρεσία ακόμη και κατά τη διάρκεια του Ιφτάρ , σε εκείνους που έχουν θέσει την θεραπεία και τη σωτηρία ζωών στο επίκεντρο της ζωής τους. Μαζί με τους αδελφούς και τις αδελφές μου εδώ, γιορτάζω την 14η Μαρτίου Ημέρα Ιατρικής κάθε μέλους του στρατού υγειονομικής περίθαλψης και στις 81 επαρχίες της χώρας μας και τους ευχαριστώ εκ μέρους μου και του έθνους μου.

Θυμάμαι επίσης με έλεος τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο έθνος μας από την ίδρυση των πρώτων μας νοσοκομείων, αλλά απεβίωσαν» είπε αρχικά για να προσθέσει:

«Μνημονεύω με ευγνωμοσύνη τους φοιτητές ιατρικής και τους γιατρούς που, υψώνοντας τη σημαία του αγώνα ενάντια στους εισβολείς της εποχής, μας χάρισαν την 14η Μαρτίου ως Ημέρα της Ιατρικής. Αυτοί οι φοιτητές και οι γιατροί, που αφιέρωσαν τον εαυτό τους στο έθνος, φωτίζουν σήμερα το δρόμο σας. Το θάρρος και το σθένος των γιατρών και των νοσοκόμων μας που πολέμησαν σε κάθε μέτωπο κατά τη διάρκεια του Εθνικού Αγώνα εμπνέουν και το δικό σας πνεύμα. Είθε ο Θεός να τους ελεήσει όλους.

Ορισμένα επαγγέλματα αφορούν την αφοσίωση, ενώ άλλα αφορούν τη θυσία. Ο στρατός μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εργάζεται με μεγάλη ένταση και αφοσίωση, θυσιάζοντας ακόμη και τον χρόνο που θα περνούσαν με τις οικογένειές τους για να υπηρετήσουν το έθνος μας. Κι εμείς συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινότητα υγειονομικής περίθαλψης, κινητοποιώντας όλους τους πόρους μας.

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι ισχυρότερο από ποτέ. Τα νοσοκομεία και οι εγκαταστάσεις υγείας μας διαθέτουν εξοπλισμό και υποδομές πολύ πιο σύγχρονες από ό,τι στο παρελθόν. Είναι μάταιο να λέμε ή να εξηγούμε οτιδήποτε σε όσους αδιαφορούν για τα επιτεύγματα της χώρας και του έθνους τους. Δεν τα λάβαμε υπόψη μας και δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Καταδικάζουμε όσους αγνοούν τις προσπάθειες των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μέχρι να ξεχαστούν. Πάντα επικεντρωνόμασταν στο έργο μας, στην προσφορά και στην αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Με αυτή την κατανόηση, έχουμε κάνει ιστορικά βήματα στον τομέα της υγείας σε 23 χρόνια μέσω επενδύσεων, μεταρρυθμίσεων και υπηρεσιών.

Το 2002, είχαμε 379.000 εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτός ο αριθμός έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί, φτάνοντας το 1 εκατομμύριο. Αυξήσαμε τον αριθμό των γιατρών από 92.000 σε 233.000 και τον αριθμό των νοσηλευτών και των μαιών από 113.000 σε 330.000. Μόνο πέρυσι, διορίσαμε συνολικά 75.255 άτομα προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 36.253 γιατρών και 14.470 νοσηλευτών. Τα τελευταία 23 χρόνια, έχουμε ανακαινίσει ή ανακατασκευάσει το 80% των υφιστάμενων νοσοκομείων μας.

Έχουμε αυξήσει τη χωρητικότητα κλινών στα δημόσια νοσοκομεία μας σε 173.000. Ο αριθμός των κατάλληλων κλινών, που ήταν 18.000 το 2002, έχει πλέον ξεπεράσει τις 184.000. Ο συνολικός αριθμός κλινών σε όλες τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης έχει ξεπεράσει τις 270.000. Ο αριθμός των μηχανημάτων μαγνητικής τομογραφίας, που ήταν μόνο 58 όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας, έχει αυξηθεί σε 1.063 και ο αριθμός των αξονικών τομογράφου έχει αυξηθεί από 323 σε 1.400. Τα νοσοκομεία της πόλης μας διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο όχι μόνο με τον αριθμό των κλινών τους, αλλά και με τις υψηλής τεχνολογίας υποδομές τους, τον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, τα άρτια εξοπλισμένα χειρουργεία και τις δυνατότητες εντατικής θεραπείας.

Έχουμε θέσει σε λειτουργία 27 νοσοκομεία της πόλης. Η κατασκευή 11 νοσοκομείων πόλης με 14.153 κλίνες βρίσκεται σε εξέλιξη. Εννέα εγκαταστάσεις υγείας νοσοκομείων της πόλης βρίσκονται σε φάση υποβολής προσφορών, έργων και απαλλοτρίωσης γης. Έχουμε διαθέσει 379 νέα κέντρα οικογενειακής υγείας στο έθνος μας. Μέχρι σήμερα, εξυπηρετούμε τους πολίτες μας σε όλη τη χώρα με 8.350 κέντρα οικογενειακής υγείας και 30.286 μονάδες οικογενειακού ιατρού. Η καταγραφή όλων των υπηρεσιών και των επενδύσεων που έχουμε φέρει στη χώρα μας θα διαρκέσει ώρες. Φυσικά, δεν φτάσαμε εδώ εύκολα.

Ερχόμαστε εδώ από εποχές που όχι μόνο οι ασθενείς αλλά και οι οικογένειές τους υπέφεραν αφάνταστα. Ερχόμαστε από την καταπίεση των υπερβολικών δωροδοκιών, από τις ανεπαρκείς υπηρεσίες ασθενοφόρων, από εποχές που οι τραυματίες αφήνονταν να πεθάνουν.

Όχι μόνο μετασχηματίσαμε, εκσυγχρονίσαμε και ενισχύσαμε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά αλλάξαμε επίσης τη νοοτροπία και το πρότυπο στην παροχή υπηρεσιών, ανοίγοντας μια νέα αρχή στην υγειονομική περίθαλψη που δεν θα κλείσει ποτέ ξανά.

Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα από εσάς ξεχωριστά για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και για τις προσπάθειές σας στην αποκατάσταση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Οι θυσίες των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι ανεκτίμητες για εμάς. Ως κράτος και έθνος, ό,τι και να κάνουμε, δεν μπορούμε ποτέ να σας ανταποδώσουμε πλήρως τη συμβολή σας.

Δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις μαίες μας που αγωνίστηκαν να κρατήσουν ζωντανά τα νεογέννητα μωρά κατά τη διάρκεια της καταστροφής του αιώνα. Δεν έχουμε ξεχάσει τους χειρουργούς μας που, όταν ήταν απαραίτητο, έμειναν στο χειρουργείο για μισή μέρα για να σώσουν τη ζωή ενός ασθενούς και που ένιωσαν ένα βάρος να φεύγει από τους ώμους τους όταν ολοκληρώθηκε η επέμβαση.

Δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους νοσηλευτές και τους γιατρούς μας που προστάτευαν και φρόντιζαν τους ασθενείς τους. Δεν έχουμε ξεχάσει και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τους φροντιστές μας που ανιδιοτελώς παρείχαν υπηρεσίες που ακόμη και ένα παιδί θα δυσκολευόταν.

Κάποια πράγματα δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με μισθό, προαγωγή ή ευχαριστίες. Πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη του στρατού υγειονομικής περίθαλψης εργάζονται και θα συνεχίσουν να εργάζονται με αφοσίωση. Η σωτηρία μιας ζωής είναι εξίσου πολύτιμη, πολύτιμη και ιερή με τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Επομένως, στον πυρήνα της κρατικής μας φιλοσοφίας βρίσκεται η αρχή: «Σώστε ζωές για να ζήσει το κράτος».

Δυστυχώς, σήμερα γινόμαστε μάρτυρες φρικιαστικών σκηνών στον κόσμο όπου η ανθρώπινη ζωή αγνοείται, βρέφη σε κούνιες, ακόμη και σε θερμοκοιτίδες δολοφονούνται και παιδιά που στέλνονται στο σχολείο με ροδομηλόχρωμα μάγουλα σκοτώνονται από βόμβες.

Στη γενοκτονία της Γάζας, γίναμε μάρτυρες του βάναυσου μαρτυρίου γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μαζί με παιδιά, γυναίκες και πολίτες. Σχεδόν 1.700 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα έπεσαν θύματα της ισραηλινής κρατικής τρομοκρατίας.

Δυστυχώς, ένα αιμοδιψές δίκτυο συνεχίζει να βομβαρδίζει σχολεία και νοσοκομεία στη Γάζα, καθώς και στο Ιράν και τον Λίβανο. Απέναντι σε αυτή την τρέλα, η Τουρκία είναι μεταξύ των κορυφαίων χωρών που υπερασπίζονται την ανθρωπότητα, υποστηρίζουν τη λογική και αναζητούν λύσεις στις κρίσεις μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Στη χώρα μας, καθώς και στην περιοχή μας και στον κόσμο, μας ενδιαφέρει μόνο η διατήρηση της ζωής και η προστασία των ανθρώπινων αξιών. Θα διατηρήσουμε την ανθρώπινη στάση μας, βλέποντας τα γεγονότα όχι μέσα από το πρίσμα του πετρελαίου, του χρυσού ή του φυσικού αερίου, αλλά μέσα από το πρίσμα του δικαίου, της δικαιοσύνης, του ελέους, της συμπόνιας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ως κυβέρνηση, ενώ υπερασπιζόμαστε την ειρήνη και την ηρεμία στον κόσμο, δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να ρίξει τη σκιά της σε αυτήν στη χώρα μας.

Δεν έχουμε καμία απολύτως ανοχή στη βία σε σχολεία και νοσοκομεία. Παρ’ όλα αυτά, συναντάμε περιστατικά βίας κατά εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αν και περιορισμένα. Λαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με αυτά τα περιστατικά. Η θέση μας είναι σαφής.

Δεν θα ανεχθούμε ούτε την παρενόχληση, τις προσβολές ή τη μεταφορά των πολιτών μας από τόπο σε τόπο ενώ αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε νοσοκομεία, ούτε θα επιτρέψουμε στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες να υποβάλλονται σε βία και προσβολές».