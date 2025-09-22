iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ερντογάν: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία εναντίον των ίδιων των γειτόνων της (Βίντεο)

Το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην συνεδρίαση του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ.

«Η κυβέρνηση Νετανιάχου κυβερνά σήμερα, μια κοινωνία που στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί για εξάλειψη με τους διωγμούς του Ολοκαυτώματος.

Και σήμερα η κυβέρνησή του διαπράττει γενοκτονία εναντίον των ίδιων των γειτόνων της με τους οποίους μοιράζονται την ίδια γη, το ίδιο νερό, αέρα και θάλασσα για χιλιάδες χρόνια» ανέφερε.

