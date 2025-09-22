Ερντογάν: Η κυβέρνηση Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία εναντίον των ίδιων των γειτόνων της (Βίντεο)
Το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην συνεδρίαση του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ.
«Η κυβέρνηση Νετανιάχου κυβερνά σήμερα, μια κοινωνία που στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί για εξάλειψη με τους διωγμούς του Ολοκαυτώματος.
Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı https://t.co/UfUvbl637c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 22, 2025
Και σήμερα η κυβέρνησή του διαπράττει γενοκτονία εναντίον των ίδιων των γειτόνων της με τους οποίους μοιράζονται την ίδια γη, το ίδιο νερό, αέρα και θάλασσα για χιλιάδες χρόνια» ανέφερε.
