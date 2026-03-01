Ερντογάν: Δηλώνει «λυπημένος» από τον θάνατο του Χαμενεΐ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι «λυπημένος» από τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά από το κύμα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Με θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που έλαβαν χώρα χθες», λέει, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X, εκφράζοντας τα «συλλυπητήρια» της Τουρκίας στον λαό του Ιράν.

Komşumuz İran’ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum.



Sayın Hamaney’e Cenab-ı Allah’tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum.



İran halkıyla…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 1, 2026

Ο Ερντογάν είναι σκληρός επικριτής του Ισραήλ και έχει στο παρελθόν επαινέσει τη Χαμάς, την τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας που είναι πληρεξούσιος του Ιράν. Η Τουρκία είναι επίσης μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.