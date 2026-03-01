Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ερντογάν: Δηλώνει «λυπημένος» από τον θάνατο του Χαμενεΐ

Το μήνυμα του Τούρκου προέδρου

Ερντογάν: Δηλώνει «λυπημένος» από τον θάνατο του Χαμενεΐ
EPA
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι «λυπημένος» από τον θάνατο του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά από το κύμα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Με θλίψη έμαθα για τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που έλαβαν χώρα χθες», λέει, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X, εκφράζοντας τα «συλλυπητήρια» της Τουρκίας στον λαό του Ιράν.

Ο Ερντογάν είναι σκληρός επικριτής του Ισραήλ και έχει στο παρελθόν επαινέσει τη Χαμάς, την τρομοκρατική οργάνωση της Γάζας που είναι πληρεξούσιος του Ιράν. Η Τουρκία είναι επίσης μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

