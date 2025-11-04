Έρικα Κερκ: «Δεν χρειάζομαι τη συγγνώμη του Τζίμι Κίμελ»

Ότι δεν επιθυμεί καμία συγνώμη από τον παρουσιαστή των late – night εκπομπών Τζίμι Κίμελ δήλωσε η χώρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, έπειτα από τα σχόλια που έκανε ο παρουσιαστής σχετικά με τη δολοφονία του συζύγου της και ακτιβιστή, κάτι που οδήγησε στο “κόψιμο” της εκπομπής του.

Όπως ανέφερε η ίδια, ο όμιλος Sinclair Broadcast Group, ο οποίος διαχειρίζεται πλήθος τοπικών σταθμών συνεργαζόμενων με το δίκτυο ABC, την προσέγγισε και της πρότεινε να συμμετάσχει στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Στην εκπομπή, ο παρουσιαστής θα ζητούσε δημόσια συγγνώμη για τα όσα είχε πει σχετικά με τον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τους είπα “ευχαριστώ, λάβαμε το μήνυμά σας. Αυτό δεν είναι δικό μας ζήτημα, ούτε δική μας ευθύνη”», ανέφερε η Κερκ σε συνέντευξή της στον παρουσιαστή Τζέσι Γουότερς του Fox News.

«Αν θέλεις να πεις “συγγνώμη” σε κάποιον που θρηνεί, πες το. Αλλά αν δεν το νιώθεις πραγματικά, μην το κάνεις. Δεν το θέλω, δεν το χρειάζομαι», πρόσθεσε.