Πάπας Λέων ΙΔ’: Ηχηρή παρέμβαση κατά του πολέμου – «Αρκετά με την επίδειξη ισχύος, αρκετά με τον πόλεμο»

Ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβαση για τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν πραγματοποίησε ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος κάλεσε σε άμεσο τερματισμό της βίας και άσκησε δριμεία κριτική στη λογική της στρατιωτικής ισχύος που, όπως τόνισε, τροφοδοτεί την ένταση.

Κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, ο Ποντίφικας καταδίκασε την «ψευδαίσθηση παντοδυναμίας», την οποία χαρακτήρισε βασικό παράγοντα κλιμάκωσης των συγκρούσεων, απευθύνοντας έκκληση για απομάκρυνση από τη βία και τον πόλεμο.

Με ιδιαίτερα φορτισμένο λόγο, ο Πάπας τόνισε επανειλημμένα την ανάγκη να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και η επίδειξη ισχύος, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Αρκετά με την επίδειξη ισχύος. Αρκετά με τον πόλεμο. Αρκετά με την ειδωλολατρία του εαυτού και του χρήματος».

Έμμεσες αιχμές προς ΗΠΑ και Δύση

Παρότι δεν κατονομάστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το περιεχόμενο της ομιλίας εκλήφθηκε ως σαφής αναφορά σε δυνάμεις που στηρίζουν ή δικαιολογούν στρατιωτικές επιχειρήσεις, με επίκληση και θρησκευτικών επιχειρημάτων.

Έκκληση για αποκλιμάκωση

Η τοποθέτηση του Ποντίφικα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών εκκλήσεων για αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και επέκταση της σύγκρουσης.