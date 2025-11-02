Επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στην Βρετανία – Δύο συλλήψεις

Δέκα άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες Σάββατο μέσα σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας προς το Λονδίνο, σύμφωνα με τη αστυνομία της Βρετανίας η οποία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.

Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 19:39 (τοπική ώρα, 21:39 στην Ελλάδα) για επίθεση με μαχαίρι μέσα σε τρένο, το οποίο ακινητοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Χάντινγκτον, περίπου 120 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Police respond to multiple STABBINGS on a train towards Huntington, Cambridge.



There are many rumours circulating on X, but authorities are yet to release any information on the two arrests.



This country is already at tipping point.

Nobody is safe. pic.twitter.com/eE5iXHWKD1— Sydney Jones 🇬🇧 (POB) 🟣 (@JournoJones05) November 1, 2025

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Times ότι είδαν έναν άνδρα οπλισμένο με μεγάλο μαχαίρι και επιβάτες να κρύβονται στις τουαλέτες του τρένου. Άλλος αφηγήθηκε πως είδε έναν άνδρα να τρέχει αιμόφυρτος μέσα στο βαγόνι φωνάζοντας «έχουν μαχαίρι».

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται πάνοπλοι αστυνομικοί να μπαίνουν στο τρένο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Sky News ότι ένας άνδρας που κρατούσε μαχαίρι ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό που χρησιμοποίησε όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser).

🚨🇬🇧 MULTIPLE PEOPLE STABBED ON TRAIN TO HUNTINGDON – TWO ARRESTED



A major incident has unfolded on an LNER train in Cambridgeshire after multiple passengers were stabbed, prompting a full-scale police and emergency response.



🔴 Attack occurred on board a train heading to… pic.twitter.com/xaYWwR1YVl— British Intel (@TheBritishIntel) November 1, 2025

Η βρετανική αστυνομία διεξάγει έρευνες για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. «Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήταν σωστό να κάνουμε εικασίες για τα αίτια», ανέφερε, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για τους συλληφθέντες. BREAKING: British Transport Police say two people have been arrested after multiple people were stabbed on a train to Huntingdon.



Follow our live blog ➡️ https://t.co/eed84E0rIT



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Z2wJL8ZPDt ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 1, 2025

«Εξαιρετικά ανησυχητικό» χαρακτήρισε το συμβάν ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. «Οι σκέψεις μου είναι κοντά σε όσους επλήγησαν και ευχαριστώ τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ανταπόκρισή τους», δήλωσε σε μήνυμα που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ.