Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε. Οι δύο άνδρες μίλησαν για την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στις αδιάκοπες προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα και ότι θα αναλάβει περίθαλψη τραυματιών του πολέμου.

#BREAKING

Turkish President Erdogan had a phone call with #Hamas Political Bureau Chief Ismail Haniyeh.



▪️The discussion covered the current situation in #Gaza and the ongoing process.

▪️Erdogan emphasized Türkiye's efforts to ensure humanitarian aid reaches Gaza and to… pic.twitter.com/MPThSM9f7g