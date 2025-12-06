Ένοπλη επίθεση σε χόστελ στη Νότια Αφρική – 11 νεκροί

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χόστελ στη Νότια Αφρική με 11 νεκρούς, ανάμεσά τους κι ένα τρίχρονο αγοράκι.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν 14 άτομα, ενώ οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Άθλεντα Ματέ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι συνολικά 25 άτομα πυροβολήθηκαν», προσθέτοντας ότι 14 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένας 12χρονος και ένας 16χρονος.

BREAKING: Mass Shooting Rocks Pretoria Hostel – 11 Dead Including Child in Apparent Gang Hit:



Saulsville, Atteridgeville, South Africa – Tragedy struck early this morning as three armed gunmen stormed Saulsville Hostel in western Pretoria unleashing a hail of bullets in a brazen… pic.twitter.com/ixPEaZb0Wk— Global Report (@Globalrepport) December 6, 2025

Δέκα άτομα πέθαναν στο σημείο της επίθεσης στην περιοχή Σολβίλ, 18 χιλιόμετρα δυτικά της Πραιτώρια. Ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε στο νοσοκομείο, διευκρινίστηκε.

Το περιστατικό έγινε στις 4:30 π.μ. (τοπική ώρα), όταν τρεις ένοπλοι εισήλθαν στο κτίριο και πυροβόλησαν αδιακρίτως. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 6 το πρωί.

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο της επίθεσης, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Η Νότια Αφρική, που είναι και η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής, είναι αντιμέτωπη με την εγκληματικότητα και τη διαφθορά από οργανωμένα δίκτυα. Πολλοί άνθρωποι κατέχουν άδειες για όπλα για προσωπική προστασία. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αστυνομίας, περίπου 63 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους καθημερινά μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου.

