Εμανουέλ Μακρόν: Εμφανίστηκε με πρησμένο και κατακόκκινο μάτι – Η αναφορά του στο «Eye of the Tiger»
«Είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο», είπε ο ίδιος
Τα βλέμματα συγκέντρωσε πάνω της η εμφάνιση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με κοκκινισμένο μάτι.
Συγκεκριμένα, σε ομιλία του προς τις γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο Μακρόν εμφανίστηκε με πρησμένο μάτι κάτι που συζητήθηκε από πολλούς. Όπως τόνισε ο ίδιος είναι κάτι εντελώς ακίνδυνο, ενώ δεν παρέλειψε να δώσει έναν τόνο χιούμορ για το μάτι του.
«Σας παρακαλώ να συγχωρήσετε την αντιαισθητική εμφάνιση του ματιού μου. Είναι, φυσικά, κάτι απολύτως ακίνδυνο» ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν για να προσθέσει:
«Δείτε το, απλώς, ως μια ακούσια αναφορά στο ”Eye of the Tiger”. Για όσους καταλαβαίνουν την αναφορά, είναι σημάδι αποφασιστικότητας».
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις