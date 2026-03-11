Είναι θετική εξέλιξη για τον κόσμο η αποδυνάμωση του καθεστώτος στο Ιράν;
Ελβετία: Μυστήριο με τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο – Σε σοβαρή κατάσταση 3 άτομα (βίντεο)

Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι

Ελβετία: Μυστήριο με τον άνδρα που αυτοπυρπολήθηκε σε λεωφορείο – Σε σοβαρή κατάσταση 3 άτομα (βίντεο)
Χρήστος Παπαδόπουλος

Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας που σημειώθηκε στο Κέρζερς της Ελβετίας την Τρίτη 10 Μαρτίου, όταν άγνωστος λούστηκε με βενζίνη μέσα σε λεωφορείο και αυτοπυρπολήθηκε με αποτέλεσμα να ξεσπάσει τεράστια φωτιά.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ο μυστήριος άνδρας λούστηκε με βενζίνη και έβαλε φωτιά, με τις φλόγες να επεκτείνονται γρήγορα. Από τη φωτιά τραυματίστηκαν 5 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με εγκαύματα σε νοσοκομεία της Ελβετίας, με τους τρεις εξ αυτών να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια για τους λόγους που ο άνδρας επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του, με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει για το αν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν συγκλονιστικές φωτογραφίες από το σημείο, στις οποίες φαίνεται το όχημα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, με φλόγες να εκτοξεύονται αρκετά μέτρα στον αέρα και πυκνό καπνό να σκεπάζει την περιοχή.

Βίντεο που έχουν οι Αρχές, δείχνει έναν άνδρα να βγαίνει τρέχοντας από το λεωφορείο και να φωνάζει για βοήθεια.

Στη συνέχεια κάθεται στην άκρη του πεζοδρομίου και φωνάζει «λούστηκε με βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε».

Όσοι επιβάτες κατάφεραν να βγουν σώοι από το λεωφορείο, έτρεξαν μακριά από τις φλόγες και ξέσπασαν σε κλάματα.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν στήσει σκηνή στο σημείο συλλέγοντας κάθε στοιχείο για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Όλα ήταν μαύρα – υπήρχε μια τεράστια στήλη καπνού», ανέφερε.

