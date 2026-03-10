Τραγωδία στην Ελβετία: Έξι νεκροί και τουλάχιστον 5 τραυματίες από φωτιά σε λεωφορείο (Βίντεο)

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Ελβετία καθώς υπάρχουν έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο.

Σύμφωνα με τις ελβετικές Αρχές υπήρξε συναγερμός για φωτιά που ξέσπασε σε λεωφορείο στο Kerzers, Murtenstrasse, με αρκετούς ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί.

#BREAKING Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις σχετικά με τα αίτια της φωτιάς», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο Keystone-SDA.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, ένας άνδρας «έριξε βενζίνη και αυτοπυρπολήθηκε» μέσα στο λεωφορείο.