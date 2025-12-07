Ελβετία: Η Βέρνη προτείνει o ΟΑΣΕ να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην επιτήρηση μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) θα μπορούσε να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην επιτήρηση μιας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών Ιγκνάσιο Κασίς.

“Υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες σκέψεις για το θέμα αυτό: ο Οργανισμός έχει την ικανότητα να αναπτύξει αρκετές δεκάδες ανθρώπους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε να επιτηρεί την κατάπαυση του πυρός, να ελέγχει τη γραμμή κατάπαυσης του πυρός, να παρατηρεί τις εκλογές κ.ά.”, δήλωσε στην κυριακάτικη εφημερίδα SonntagsBlick ο Κασίς, η χώρα του οποίου θα προεδρεύσει του ΟΑΣΕ το 2026.

Ο ΟΑΣΕ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1975 για να κατευνάσει τις εντάσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, έχει 57 μέλη από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Βόρεια Αμερική, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουκρανία και η Ρωσία.

Ωστόσο, “η γραμμή του μετώπου εκτείνεται σήμερα σε 1.300 χιλιόμετρα, ο ΟΑΣΕ από μόνος του είναι πολύ μικρός για να επιτηρεί όλο το μήκος της. Αυτό θα απαιτούσε μια σημαντική δέσμευση από τα συμμετέχοντα κράτη”, σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να είναι σε θέση να κλείσει γρήγορα μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

“Στόχος μου είναι ο ΟΑΣΕ να είναι έτοιμος. Μόλις θα επιτευχθεί συμφωνία, θέλουμε να είμαστε σε θέση να αρχίσουμε δουλειά”, συνέχισε ο Κασίς.

Μια διερευνητική αποστολή θα μπορούσε να αναπτυχθεί αρχικά στην Ουκρανία για να αξιολογήσει την κατάσταση εκεί, από την οποία ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε στη συνέχεια να ξεκινήσει γρήγορα τα επόμενα στάδια.

Η Ρωσία πράγματι παραβίασε τις θεμελιώδεις αρχές του ΟΑΣΕ εξαπολύοντας επίθεση στη γειτονική της Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, παραδέχτηκε ο Κασίς. Ωστόσο η Ρωσία δεν έχει φύγει από τον οργανισμό ούτε έχει αποβληθεί, γεγονός που δείχνει ότι ο ΟΑΣΕ “παραμένει σημαντικός για τον διάλογο με τη Ρωσία, ακόμη και αν αυτός είναι περιορισμένος”, σημείωσε.

“Ο ΟΑΣΕ πρέπει να είναι έτοιμος να δράσει μόλις παρουσιαστεί η ευκαιρία, ακόμη και αν, προς το παρόν, οι δυνατότητες είναι περιορισμένες”, πρόσθεσε.

Τρεις ημέρες συνομιλιών στη Φλόριντα μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων δεν οδήγησαν σε μια αξιοσημείωτη πρόοδο το Σάββατο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια “πραγματική ειρήνη”, ενώ η Ρωσία προχώρησε σε νέα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους κατά της Ουκρανίας.