Έκρηξη Τραμπ προς Νετανιάχου: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γαμη@@να αρνητικός;»

Την έκρηξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως προκάλεσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν οι δυο τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Axios.com όταν η Χαμάς απάντησε με ένα «ναι, αλλά» στην ειρηνευτική πρόταση του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα την Παρασκευή, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν αυτά που θεώρησε καλά νέα.

Ο Νετανιάχου ένιωσε διαφορετικά. «Ο Μπίμπι είπε στον Τραμπ ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να γιορτάσουμε και ότι δεν σημαίνει τίποτα», δήλωσε στο Axios ένας Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει την κλήση. Ο Τραμπ απάντησε: «Δεν ξέρω γιατί είσαι πάντα τόσο γα… αρνητικός. Αυτή είναι μια νίκη. Πάρε το».

Η ανταλλαγή απόψεων, την οποία επιβεβαίωσε και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα του Τραμπ να περάσει τις επιφυλάξεις του Νετανιάχου και να τον πείσει να τερματίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς καταλήξει σε συμφωνία.

Όταν ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου, η χλιαρή αντίδραση του Ισραηλινού πρωθυπουργού δεν ήταν αυτό που περίμενε, δήλωσαν οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι. Εξ ου και η έντονη απάντηση του Τραμπ.

Οι βοηθοί του Νετανιάχου τόνισαν το Σάββατο ότι αυτός και ο πρόεδρος συμφωνούσαν απόλυτα. Ο Νετανιάχου κατέγραψε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα επαινώντας τον Τραμπ και τονίζοντας τα σημεία των πρόσφατων σχολίων του Τραμπ με τα οποία συμφωνούσε.