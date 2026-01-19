Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες

Έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες
DEBATER NEWSROOM

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολυάριθμοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.

Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί επισκέπτες και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ