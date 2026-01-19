Έκρηξη σε ξενοδοχείο στο Αφγανιστάν – Τουλάχιστον 7 νεκροί και 20 τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από την έκρηξη που σημειώθηκε στο κέντρο της Καμπούλ, ανέφερε η ιταλική μη κυβερνητική οργάνωση Emergency, η οποία διευθύνει ένα νοσοκομείο στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Είκοσι άνθρωποι νοσηλεύονται σε αυτό το νοσοκομείο, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο, στη γειτονική συνοικία Σαχρ ε Νάου, πρόσθεσε η ΜΚΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολυάριθμοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.

Taliban's Ministry of interior's and Kabul Police Spokespersons confirmed the blast.



According to them, There have been fatalities in the explosion.



More details awaited https://t.co/icuVElZJHe pic.twitter.com/stUKB0Oqrf— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026

Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί επισκέπτες και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.