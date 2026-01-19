Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς (βίντεο)

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στη συνοικία Σαχρ ε Ναου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν Καμπούλ, με αποτέλεσμα άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, πολυάριθμοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Αμπντούλ Ματίν Κανί, προσθέτοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα στη δημοσιότητα.

Footage from the explosion site in Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan, shows the aftermath of the incident.



It is now confirmed that the explosion occurred at a Chinese restaurant.



There have been fatalities and injuries.



The cause of the huge explosion is still unknown. https://t.co/eqTuauWRjC pic.twitter.com/D1FOwuHCQu— Mohsin Ali (@Mohsin_o2) January 19, 2026

Η συνοικία Σαχρ ε Ναου φιλοξενεί αλλοδαπούς και θεωρείται μία από τις πιο ασφαλείς περιοχές στην αφγανική πρωτεύουσα.