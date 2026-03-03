Εκκένωσε την πρεσβεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Ισραήλ λόγω των επιθέσεων του Ιράν

Στην εκκένωση μέρους του προσωπικού της πρεσβείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησε το Ισραήλ λόγω των επιθέσεων του Ιράν.

Συγκεκριμένα, η είδηση αυτή έγινε γνωστή μέσω ενός Ισραηλινού αξιωματούχου που μίλησε στην εφημερίδα Times of Israel.

Απαντώντας σε αίτημα για σχολιασμό των αναφορών, το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει την εκκένωση και δηλώνει ότι «υπό το πρίσμα συγκεκριμένων απειλών κατά των ισραηλινών αποστολών στα ΗΑΕ και κατόπιν αιτήματος των αρχών ασφαλείας, το μη απαραίτητο προσωπικό εκκενώθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Τόσο στο Άμπου Ντάμπι όσο και στο Ντουμπάι, οι διπλωματικές ομάδες παραμένουν στη θέση τους για να διασφαλίσουν τη συνεχή και αδιάλειπτη διεκπεραίωση των διπλωματικών και προξενικών υποθέσεων», προσθέτει το υπουργείο.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαιώνει αργότερα ότι οι εν λόγω απειλές ήταν ιρανικά τρομοκρατικά σχέδια.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 απόψε ότι οι δύο επιθέσεις ήταν μέρος «μιας συγκεκριμένης προσπάθειας για την καταδίωξη των Ισραηλινών διπλωματών» και «ήταν ήδη σε εξέλιξη».

Χιλιάδες Ισραηλινοί φέρεται να παραμένουν στα ΗΑΕ, συμπεριλαμβανομένων τουριστών των οποίων οι πτήσεις ακυρώθηκαν, κατοίκων Ισραήλ και Ισραηλινών που έχουν ξένη υπηκοότητα, οι οποίοι λέγεται ότι ζητούν άμεση βοήθεια από τις αρχές των ΗΑΕ και του Ισραήλ για να εγκαταλείψουν τη χώρα εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με το Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απαντά άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τυχόν βήματα που λαμβάνονται για να βοηθηθεί η εκκένωσή τους.