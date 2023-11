Στάση στην αμερικανική βάση στο αεροδρόμιο Χανίων φαίνεται πως έκανε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 5/11 το κυβερνητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ Boeing C-32A που μεταφέρει τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Προερχόμενο από την Κύπρο όπου είχε έκτακτη συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη το αεροσκάφος κατεγράφη από το Flightradar24 να πετά προς το αεροδρόμιο Χανίων, ενώ μετά από λίγο «χάθηκε» το ίχνος του από την εφαρμογή καθώς προσγειώθηκε στον χώρο της βάσης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε γίνει γνωστό ο κ. Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η στάση του αεροσκάφους στα Χανιά ήταν αναγκαία καθώς η Τουρκία δεν επιτρέπει απευθείας πτήσεις από αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

#USAF Boeing C-32A with Mr. Antony Blinken #US Secretary of State departed Larnaca International Airport after a quick stop in #Cyprus island for talks with president Mr N. Christodoulides and is now over #Crete island heading west.

Looks like visit to #Turkey cancelled…