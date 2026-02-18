Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 74 ετών ο πρωταγωνιστής του «RoboCop 2», Τομ Νούναν

Ο κόσμος του κινηματογράφου αποχαιρετά έναν από τους πιο ιδιαίτερους και επιβλητικούς πρωταγωνιστές του, τον Τομ Νούναν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2026, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η επί χρόνια φίλη και πρώην συμπρωταγωνίστριά του, Κάρεν Σίλας, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στους θαυμαστές της δουλειάς του.

Ποιος ήταν ο Τομ Νούναν

Ο Τομ Νούναν υπήρξε μια μοναδική φυσιογνωμία για το Χόλιγουντ, διαθέτοντας ένα παρουσιαστικό που του επέτρεπε να ενσαρκώνει ρόλους που ακροβατούσαν ανάμεσα στο απόκοσμο και το βαθιά ανθρώπινο.

Η καριέρα του σφραγίστηκε από την ερμηνεία του ως Φράνσις Ντολαρχάιντ στο θρίλερ «Manhunter» του Μάικλ Μαν, όπου παρέδωσε μια από τις πιο ανατριχιαστικές απεικονίσεις serial killer στην ιστορία της μεγάλης οθόνης.

Λόγω της ικανότητάς του να γίνεται τρομακτικός στην μεγάλη οθόνη, έπαιξε τον κακό «Cain» στο «RoboCop 2», αλλά και τον δολοφόνο «Ripper» στην ταινία «Τελευταίος Μεγάλος Ήρωας» με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

Ο Τομ Νούναν δεν περιορίστηκε ποτέ στα στενά όρια των ταινιών δράσης και τρόμου. Υπήρξε ένας ανήσυχος δημιουργός που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Η ταινία του «What Happened Was», την οποία έγραψε, σκηνοθέτησε και στην οποία πρωταγωνίστησε, αποτέλεσε έναν θρίαμβο για τον ίδιο, κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Sundance.

Μέσα από το συγγραφικό του έργο και τις θεατρικές του αναζητήσεις, απέδειξε πως πίσω από την «άγρια» εξωτερική του εμφάνιση κρυβόταν ένας ευαίσθητος καλλιτέχνης με βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και της μοναξιάς.