Έφυγε από την ζωή η TikToker Μακένζι Πολ, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία μόλις 26 ετών άφησε η Μακένζι Πολ, η νεαρή σταρ του TikTok που συγκίνησε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως με το θάρρος και την ειλικρίνειά της. Η ίδια έδωσε μια εξαντλητική μάχη τριών ετών με την οξεία μυελογενή λευχαιμία, μια σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του αίματος, την οποία αντιμετώπισε με παροιμιώδη γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η περιπέτειά της ξεκίνησε το 2023, όταν ήταν ακόμα φοιτήτρια ιατρικής στο Michigan State University. Παρά το γεγονός ότι ήταν μια υγιέστατη νέα κοπέλα, ορισμένα επεισόδια έντονης κόπωσης και ζάλης την οδήγησαν στις εξετάσεις που έφεραν τη σοκαριστική διάγνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντί να κλειστεί στον εαυτό της, η Μακένζι Πολ επέλεξε να μετατρέψει την προσωπική της δοκιμασία σε ένα δημόσιο ημερολόγιο ελπίδας. Μέσα από το προφίλ της στο TikTok, μοιράστηκε την ωμή πραγματικότητα των θεραπειών, προσφέροντας δύναμη σε χιλιάδες άλλους ασθενείς και αναδεικνύοντας την αξία της ανθρώπινης αντοχής.

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο σύζυγός της, Μπράντον Πολ, μέσα από ένα βίντεο που ράγισε καρδιές.

Με έκδηλη τη συγκίνηση, ο Μπράντον μίλησε για τη γυναίκα που υπήρξε το στήριγμά του, περιγράφοντάς την ως τον πιο εργατικό και πειθαρχημένο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αν και η απουσία της είναι δυσβάσταχτη, νιώθει ανακούφιση που η αγαπημένη του δεν πονάει πια, τονίζοντας πως η παρουσία της στη ζωή του τον έκανε καλύτερο άνθρωπο.

Η απώλεια της Μακένζι Πολ αφήνει ένα μεγάλο κενό στην κοινότητα των social media, αλλά το έργο της και το μήνυμα αισιοδοξίας που άφησε πίσω της θα παραμείνουν ζωντανά.