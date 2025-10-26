Λούβρο: Δύο συλλήψεις για την κλοπή του αιώνα – Ο ένας προσπάθησε να διαφύγει στο εξωτερικό

Επτά ημέρες μετά την κλοπή του αιώνα στο μουσείο του Λούβρου οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων.

Όπως αναφέρει η Le Parisien, οι συλληφθέντες, είναι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού και θεωρούνται ύποπτοι για τη συμμετοχή τους σε τετραμελή συμμορία που εισέβαλε βίαια στο πιο διάσημο μουσείο της Γαλλίας.

Οι δύο άνδρες, περίπου 30 ετών και κάτοικοι του Σεν Ντενί, κρατούνται στο πλαίσιο έρευνας για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία» και «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος», υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Καταστολής Εγκληματικότητας (BRB) και του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών (OCBC).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες χρησιμοποίησαν φορτηγό με ανυψωτική πλατφόρμα για να εισβάλουν στο μουσείο. Ντυμένοι με κίτρινα γιλέκα και φορώντας κράνη μηχανής, έσπασαν το παράθυρο που οδηγεί στην περίφημη αίθουσα «Απόλλων» και άρπαξαν βασιλικά κοσμήματα που ανήκαν σε Γάλλους μονάρχες. Η αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται σε περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες των γαλλικών αρχών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας, καθώς και ο ακριβής τόπος όπου βρίσκονται τα κλεμμένα κοσμήματα.