Δραματικές εικόνες μεταδίδονται από την Ινδία μετά την συντριβή αεροσκάφους της Air India στην πόλη Αχμπανταμπάντ. Ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί ποια είναι η κατάσταση των περισσότερων από 230 επιβατών του αεροπλάνου.

Ενδεικτικό είναι ότι στο σημείο επικρατεί πανικός με την κυβέρνηση του Ναρέντρα Μόντι να έχει σημάνει συναγερμό. Οι γιατροί στα νοσοκομεία τρέχουν με φορεία, ενώ μαύρος καπνός έχει πνίξει στην περιοχή. Το αεροσκάφος είχε προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουϊκ του Λονδίνου και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συνετρίβη κατά την απογείωσή του.

