Δραματικές ώρες στη Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι θα κάνει χρήση “δύναμης άνευ προηγουμένου”

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται το σφυροκόπημα του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, στο πλαίσιο της χερσαίας επιχείρησης που έχει εξαπολύσει τις τελευταίες ημέρες, εκτοπίζοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του ισραηλινού στρατού, περίπου 480.000 Παλαιστίνιοι έχουν μέχρι στιγμής εκκενώσει την πόλη της Γάζας, νότια της Λωρίδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπολογίζεται πως περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι κατοικούσαν στην πόλη της Γάζας πριν ο Ισραηλινός Στρατός εξαπολύσει τη χερσαία μεγάλη επίθεση στην περιοχή.

Την περασμένη Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η διαδρομή, κατά μήκος του δρόμου Salah a-Din με κατεύθυνση προς το νότο, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το κλείσιμό της.

«Από αυτή τη στιγμή, η οδός Salah al-Din είναι κλειστή για την κίνηση προς τα νότια», ανέφερε στα αραβικά ο Συνταγματάρχης Avichay Adraee, εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Οι Παλαιστίνιοι που εκκενώνουν την πόλη της Γάζας μπορούν πλέον να μετακινηθούν μόνο μέσω της παραλιακής οδού Ρασίντ, η οποία είναι ανοιχτή για κυκλοφορία εδώ και αρκετούς μήνες.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να δρουν με μεγάλη και άνευ προηγουμένου δύναμη εναντίον της Χαμάς και των άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων», προσθέτει ο Adraee.

«Για την ασφάλειά σας, εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και ενωθείτε με τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της πόλης [της Γάζας] που έχουν μετακινηθεί νότια στην ανθρωπιστική περιοχή και μην επιτρέψετε στη Χαμάς να σας εκμεταλλευτεί ως ανθρώπινες ασπίδες», προσθέτει.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ – ο κυριότερος σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο – άσκησαν βέτο για ακόμη μια φορά την Πέμπτη σε σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε κατάπαυση του πυρός και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ξεσηκώνοντας πολλές αντιδράσεις.

Στη Νέα Υόρκη, ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ Ντάνι Ντανόν παρουσίασε το όραμα της κυβέρνησής του για το μέλλον του θύλακα. «Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο της ασφάλειας· δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Αλ Κάιντα ή στη Χαμάς να ξαναπάρουν τη Γάζα», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ δεν επιδιώκει μόνιμη κατοχή, αλλά αναμένει «μια διεθνή αρχή να αναλάβει» μετά την ήττα της Χαμάς, επικαλούμενος ως παράδειγμα την ανοικοδόμηση της Γερμανίας και της Ιαπωνίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ντανόν προειδοποίησε επίσης ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει. «Αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Δεν τον θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα προχωρήσουμε προς τη Γάζα, το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς», υπογράμμισε.