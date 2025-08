Diddy: Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής του

Σε σοβαρή θέση βρίσκεται ο διάσημος ράπερ Diddy, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει, εν αναμονή της ανακοίνωσης της ποινής του τον Οκτώβριο. Η απόφαση αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας μακράς δικαστικής διαμάχης που έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο δικαστής Αρούν Σουμπραμανιάν απέρριψε το αίτημα, κρίνοντας ότι ο Diddy, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Σον Κομπς, εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια άλλων προσώπων ή της κοινότητας.

Για να γίνει αποδεκτή μια αίτηση αποφυλάκισης, πρέπει να υπάρχουν «εξαιρετικοί λόγοι» που να καθιστούν την προσωρινή κράτηση αδικαιολόγητη, όπως προχωρημένη ηλικία ή σοβαρές ιατρικές καταστάσεις. Ο δικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Κομπς δεν πληροί αυτά τα κριτήρια.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση επιστολής από την πρώην σύντροφό του, Βιρτζίνια «Τζίνα» Χουίν, η οποία είναι ένα από τα θύματα της υπόθεσης.

Στην επιστολή της, η Χουίν ζητούσε από τον δικαστή να επιτρέψει την αποφυλάκιση του ράπερ, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να φροντίζει την οικογένειά του. Ωστόσο, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό.

Νωρίτερα, στις 28 Ιουλίου, οι δικηγόροι του Diddy είχαν ζητήσει την αποφυλάκισή του με εγγύηση 50 εκατομμυρίων δολαρίων, αίτημα που επίσης απορρίφθηκε. Ο ράπερ έχει κριθεί ένοχος για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, ενώ απαλλάχθηκε από τις σοβαρότερες κατηγορίες περί sex trafficking και συνωμοσίας εκβιασμού.

Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τον Οκτώβριο, και οι εξελίξεις στην υπόθεση του Diddy παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Diddy Denied Bail Because of ‘Risk of Flight or Danger,' Judge Rules https://t.co/WTKkiSLYMM— People (@people) August 5, 2025