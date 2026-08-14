“Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25” – Συγκλονίζει ο οδηγός μηχανής που γλύτωσε από θαύμα την σύγκρουση με βυτιοφόρο

Από θαύμα γλύτωσε οδηγός μηχανής σε δρόμο στη Λίμνη Πλαστήρα, όταν είδε να έρχεται καταπάνω του ένα βυτιοφόρο, το οποίο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα προκειμένου να κάνει προσπέραση.

«Είναι κρίμα να πεθάνω στα 25 και λέω δεν γίνεται αυτό. Αποκλείεται να πεθάνω. Και όντως το απέφυγα», λέει ο Νίκος, ο οδηγός της μηχανής που κατάφερε μιλώντας στο Mega.

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«Κατάφερα να γλιτώσω τελευταία στιγμή, όταν γύρισα σπίτι συνειδητοποίησα τι έγινε», ανέφερε.

«Δεν είχε καμία ορατότητα. Την Πέμπτη ξαναπέρασα από το σημείο και μπήκα για λίγο στο σημείο όπου ήταν το βυτιοφόρο. Πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή πιστεύω. Ακόμα και για τη θέση που είχε ως οδηγός που είναι πιο ψηλά σαν όχημα πιστεύω δεν με είχε δει. Αλλά πάλι καλά», συμπληρώνει.

Ο οδηγός μάλιστα αναφέρθηκε και στο πώς κατάφερε να τραβήξει βίντεο το σοκαριστικό περιστατικό με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί ο οδηγός του μεγάλου οχήματος.

Το χρονικό

To επικίνδυνο περιστατικό έγινε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, περίπου στις 17:20, στη λίμνη Πλαστήρα. Ο 25χρονος Νίκος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του όταν, σε μια στροφή, αντιλήφθηκε ξαφνικά ένα βυτιοφόρο να κινείται στη δική του λωρίδα, επιχειρώντας προσπέραση χωρίς επαρκή ορατότητα.

Την κρίσιμη στιγμή αντέδρασε άμεσα, φρενάροντας και κάνοντας ελιγμό ώστε να περάσει από ελάχιστο διαθέσιμο χώρο, αποφεύγοντας τη μετωπική σύγκρουση.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα που είχε τοποθετήσει στο κράνος του και στη συνέχεια δημοσίευσε το βίντεο στο YouTube, με σκοπό, όπως είπε, να αναδείξει τους κινδύνους στον δρόμο.

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Την επόμενη ημέρα, Τρίτη 11 Αυγούστου, έδωσε κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας και ο οδηγός του βυτιοφόρου προσήχθη.