Ιμάμογλου: Σε νέο κόμμα της αντιπολίτευσης εντάχθηκε ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης

Ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, ότι εντάσσεται στο Νέο Κόμμα, που ιδρύθηκε πρόσφατα, αφού με δικαστική εντολή καθαιρέθηκε η ηγεσία του προηγούμενου κόμματός του, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), έπειτα από μια άνευ προηγουμένου νομική καταστολή της αντιπολίτευσης.

Τον περασμένο μήνα, ο αντιπολιτευόμενος τούρκος ηγέτης Οζγκούρ Οζέλ και 90 άλλοι αποσχισθέντες βουλευτές ίδρυσαν ένα νέο πολιτικό κόμμα, επιδιώκοντας να ανασυνταχθούν για να αμφισβητήσουν τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν αφού δικαστήριο έπαυσε τον Οζέλ από τη θέση του προέδρου του CHP και επανέφερε τον διχαστικό πρώην ηγέτη του κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

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«Παραιτούμαι, έπειτα από 17 χρόνια, από μέλος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα των αξιών στις οποίες πιστεύω σχετικά με το μέλλον της χώρας μας και της ευθύνης που φέρω έναντι του λαού μας», έγραψε ο Ιμάμογλου σε δήλωση στο X.

«Σήμερα ανοίγουμε ένα ΝΕΟ δρόμο για να οικοδομήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο δημοκρατικό και πιο ελπιδοφόρο μέλλον για την Τουρκία», πρόσθεσε αναφερόμενος στο Νέο Κόμμα. Ο Ιμάμογλου, κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο καθώς εκκρεμεί η δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες αρνείται.

Kıymetli Yurttaşlarım,

Değerli Yol Arkadaşlarım,



17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.



Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur.



Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza… pic.twitter.com/Gpjo59Kwny August 12, 2026

Είχε εκλεγεί ως προεδρικός υποψήφιος του CHP με εσωκομματική ψηφοφορία μερικές ημέρες μετά τη σύλληψή του το Μάρτιο 2025. Το πανεπιστημιακό πτυχίο του, απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι υποψήφιος για την προεδρία, ακυρώθηκε από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης μία ημέρα πριν συλληφθεί. Το Νέο Κόμμα, το οποίο είναι ήδη το δεύτερο μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο, αναμένεται να προσελκύσει τους περισσότερους ψηφοφόρους του CHP, ωστόσο ο ευρύτερος κατατεμαχισμός της αντιπολίτευσης μπορεί να αυξησει τις πιθανότητες του προέδρου να παρατείνει την 23ετή κυριαρχία του στην Τουρκία.

Οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, αλλά θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα.

Η αντιπολίτευση και μερικές οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων λένε πως η καταστολή, στο πλαίσιο της οποίας έχουν φυλακισθεί από το 2024 εκατοντάδες εκλεγμένοι αξιωματούχοι καθώς και μέλη του CHP, έχει πολιτικά κίνητρα και είναι αντιδημοκρατική. Η κυβέρνηση το αρνείται και ισχυρίζεται πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.