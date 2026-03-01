«Δεν πλησίασαν καν το Λίνκολν οι πύραυλοι του Ιράν» ανέφεραν οι ΗΠΑ

Ο στρατός των ΗΠΑ με ανάρτηση του στάθηκε στις αναφορές για επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο στρατός τόνισε πως οι αναφορές ότι οι πύραυλοι έπληξαν το αεροπλανοφόρο είναι ψέματα.

«Το Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν δεν πλησίασαν καν κοντά. Το Lincoln συνεχίζει να εκτοξεύει αεροσκάφη προς υποστήριξη της αδιάκοπης εκστρατείας της CENTCOM για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς» ανέφερε.