«Δεν πλησίασαν καν το Λίνκολν οι πύραυλοι του Ιράν» ανέφεραν οι ΗΠΑ
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Ο στρατός των ΗΠΑ με ανάρτηση του στάθηκε στις αναφορές για επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν.
Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του ο στρατός τόνισε πως οι αναφορές ότι οι πύραυλοι έπληξαν το αεροπλανοφόρο είναι ψέματα.
«Το Lincoln δεν χτυπήθηκε. Οι πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν δεν πλησίασαν καν κοντά. Το Lincoln συνεχίζει να εκτοξεύει αεροσκάφη προς υποστήριξη της αδιάκοπης εκστρατείας της CENTCOM για την υπεράσπιση του αμερικανικού λαού εξαλείφοντας τις απειλές από το ιρανικό καθεστώς» ανέφερε.
🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.
✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις