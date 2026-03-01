Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι εκτόξευσαν 4 πυραύλους εναντίον του αεροπλανοφόρου Λίνκολν

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ισχυρίστηκαν την Κυριακή ότι εκτόξευσαν τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln (CVN-72), σε μια επίθεση που θα αποτελούσε την πρώτη άμεση επίθεση σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο εδώ και δεκαετίες, εάν επιβεβαιωθεί η είδηση.

«Το αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Abraham Lincoln, δέχτηκε επίθεση με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε η Επαναστατική Φρουρά στο ανακοινωθέν της επιχείρησης, το οποίο μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν επιχείρηση “μεγάλης κλίμακας

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων “μεγάλης κλίμακας” εναντίον “του εχθρού”, την επομένη των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

“Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν το έβδομο και όγδοο κύμα της επιχείρησης ‘Ειλικρινής υπόσχεση 4’ εναντίον του εχθρού”, ανέφεραν οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ χωρίς να διευκρινίζονται οι στόχοι.