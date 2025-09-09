Coldplay: Ο σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ μιλά μετά το viral σκάνδαλο – «Η ζωή της δεν με αφορά», δήλωσε

Ο Άντριου Κάμποτ, σύζυγος της Κρίστιν Κάμποτ που εμφανίστηκε στο viral βίντεο μαζί με τον CEO της Astronomer σε συναυλία των Coldplay, μίλησε για πρώτη φορά μετά το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι ο γάμος τους είχε ήδη λήξει.

Σύμφωνα με δήλωσή του στο People, ο επιχειρηματίας και διευθύνων σύμβουλος της Privateer Rum αποκάλυψε ότι το ζευγάρι «είχε χωρίσει ιδιωτικά και φιλικά αρκετές εβδομάδες πριν από τη συναυλία». Εκπρόσωπός του πρόσθεσε πως «η απόφαση για διαζύγιο είχε ήδη δρομολογηθεί πριν από εκείνο το βράδυ».

Η φράση που συζητήθηκε περισσότερο προήλθε από μήνυμα του ίδιου προς την πρώτη του σύζυγο, Τζούλια, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο: «Η ζωή της δεν με αφορά», έγραψε, επισημαίνοντας ότι με την Κρίστιν βρισκόταν ήδη σε διαδικασία διαζυγίου.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Κρίστιν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου, λιγότερο από έναν μήνα μετά το επεισόδιο. Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι είχε προηγηθεί προσπάθεια διαμεσολάβησης πριν από την τελική απόφαση για τον χωρισμό.

Παρά το σκάνδαλο, πηγές κοντά στον Άντριου ανέφεραν ότι διατήρησε την ψυχραιμία του, ενώ άλλοι γνωστοί υποστήριξαν πως τα προβλήματα στον γάμο υπήρχαν ήδη εδώ και μήνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε φωτογραφίες του περασμένου Μαΐου η Κρίστιν φορούσε ακόμη τη βέρα της, ποζάροντας δίπλα στον Άντριου και τα παιδιά του από προηγούμενο γάμο.

Ο Άντριου Κάμποτ, κληρονόμος ιστορικής οικογένειας της Βοστώνης με περιουσία που εκτιμάται γύρω στα 15 δισ. δολάρια, παντρεύτηκε την Κρίστιν το 2023. Σήμερα δηλώνει πως εύχεται «να μπει ένα τέλος στη φημολογία και να προστατευθεί η ιδιωτικότητα της οικογένειας».

Η υπόθεση είχε αντίκτυπο και στον Μπάιρον, ο οποίος ως CEO της Astronomer είχε οδηγήσει την εταιρεία σε συμφωνίες δισεκατομμυρίων. Μετά το βίντεο, τόσο εκείνος όσο και η Κρίστιν τέθηκαν αρχικά σε αναστολή και στη συνέχεια παραιτήθηκαν.

Η σύζυγος του Μπάιρον, Μέγκαν Κέριγκαν, εγκατέλειψε το σπίτι τους λίγες μέρες αργότερα, επιστρέφοντας τη βέρα της και διαγράφοντας τους λογαριασμούς της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Astronomer, επιδιώκοντας να περιορίσει τις συνέπειες, εξέδωσε ανακοίνωση: «Πριν από αυτή την εβδομάδα, ήμασταν γνωστοί ως πρωτοπόροι στο DataOps. Παρότι η προσοχή έχει στραφεί αλλού, το προϊόν και οι υπηρεσίες μας παραμένουν αμετάβλητα».

Ο νέος CEO, Πιτ ΝτεΤζόι, πρόσθεσε στο LinkedIn: «Η δημοσιότητα ήταν ασυνήθιστη και σουρεαλιστική για την ομάδα μας· αν και δεν θα το επιθυμούσαμε έτσι, η εταιρεία είναι πλέον γνωστή σε όλο τον κόσμο».