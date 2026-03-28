CNN: Οι Χούθι εκτόξευσαν δεύτερο πύραυλο εναντίον του Ισραήλ

Νέα πυραυλική επίθεση φαίνεται πως εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης κατά του Ισραήλ σύμφωνα με το CNN.

Συγκεκριμένα, αυτό φαίνεται να δήλωσε στο αμερικανικό Μέσο Ενημέρωσης μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας το Σάββατο.

Το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα των ανταρτών εκτόξευσε έναν πύραυλο κρουζ εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με την πηγή.

Και οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας.

Ανακοινώνοντας την αρχική επίθεση, οι Χούθι δήλωσαν ότι είχαν εξαπολύσει «μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων που στόχευαν ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις» σε κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί νέος πονοκέφαλος για τις αγορές ενέργειας.