CNN: Ο Ζελένσκι βάζει την μπάλα για ειρήνη στο γήπεδο του Πούτιν

Στο γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι πρόθυμος να κάνει νέες παραχωρήσεις σε πολλά βασικά σημεία διαπραγμάτευσης στάθηκε το CNN με ανάλυση του.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι έτοιμος να κάνει πίσω σε θέματα που έχουν απειλήσει να καθυστερήσουν μια νεοσύστατη ειρηνευτική διαδικασία με τη Μόσχα, ουσιαστικά βάζοντας την μπάλα στο γήπεδο της Ρωσίας.

«Σε μια ασυνήθιστα ειλικρινή και ευρεία συνάντηση με δημοσιογράφους την Τρίτη, ο Ζελένσκι έδωσε νέες λεπτομέρειες σχετικά με ένα σχέδιο 20 σημείων που περιέγραψε ως «ένα θεμελιώδες έγγραφο για τον τερματισμό του πολέμου , ένα πολιτικό έγγραφο μεταξύ ημών, της Αμερικής, της Ευρώπης και των Ρώσων». Ο Ουκρανός πρόεδρος συζήτησε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και ευρωπαϊκών χωρών που θα αποτελούσαν κρίσιμο μέρος οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία .

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένει να λάβει απάντηση από τη Μόσχα την Τετάρτη, αφού η αμερικανική πλευρά έρθει σε επαφή με το Κρεμλίνο.

Το προσχέδιο συμφωνίας 20 σημείων αντιπροσωπεύει μια περιορισμένη έκδοση ενός αρχικού σχεδίου 28 σημείων που οι ΗΠΑ είχαν συζητήσει προηγουμένως με τη ρωσική πλευρά. Στις παρατηρήσεις του, ο Ζελένσκι περιέγραψε αυτό που η ουκρανική πλευρά θεωρεί ότι θα ήταν ένας αποδεκτός συμβιβασμός για την απόσυρση των στρατευμάτων της από τμήματα της περιοχής Ντόνετσκ στην ανατολική Ουκρανία που επί του παρόντος δεν ελέγχονται από ρωσικές δυνάμεις.

Αυτή η περιοχή περιλαμβάνει τη «ζώνη φρουρίου» των οχυρωμένων ουκρανικών πόλεων όπως το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ στην περιοχή του Ντόνετσκ, οι οποίες αυτή τη στιγμή εμποδίζουν οποιαδήποτε πιθανή ρωσική προέλαση βαθύτερα στην καρδιά της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία πρέπει ουσιαστικά να παραχωρήσει ολόκληρο το Ντόνετσκ για να λειτουργήσει ένα ειρηνευτικό σχέδιο.

Αναλύοντας λεπτομερώς τη θέση της χώρας του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να προβεί σε μια απόσυρση των δυνάμεών της που ισοδυναμεί με την παραχώρηση εδάφους από τα ουκρανικά στρατεύματα, δημιουργώντας ουσιαστικά μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη γύρω από ορισμένες από τις σημερινές γραμμές του μετώπου.

«Εάν δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη εδώ, και αυτό προβλέπει μια ουσιαστικά αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη – που σημαίνει ότι οι βαριές δυνάμεις απομακρυνθούν από αυτήν την περιοχή – και η απόσταση, για παράδειγμα, είναι 40 χιλιόμετρα (θα μπορούσε να είναι πέντε, 10 ή 40 χιλιόμετρα) – τότε εάν αυτές οι δύο πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, είναι η ελεύθερη οικονομική μας ζώνη, οι Ρώσοι θα πρέπει να αποσύρουν τα στρατεύματά τους αναλόγως κατά πέντε, 10 ή 40 χιλιόμετρα», δήλωσε ο Ζελένσκι» αναφέρει το δημοσίευμα.

CNN: Τα βασικά σημεία του προσχεδίου

Παράλληλα, παρουσιάζει τα βασικά σημεία που σκιαγράφησε ο Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων αναθεωρήσεων από το Κίεβο:

Επιβεβαίωση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και συμφωνία μη επίθεσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας·

Εγγυήσεις ασφαλείας που παρέχονται στην Ουκρανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, θα «αντανακλούσαν το Άρθρο 5» – την ακρογωνιαίο λίθο της αμοιβαίας αυτοάμυνας του ΝΑΤΟ. Το σχέδιο θα απαιτούσε στρατιωτική απάντηση και επαναφορά κυρώσεων κατά της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά οι εγγυήσεις θα ανακαλούνταν εάν η Ουκρανία εξαπολύσει επίθεση στη Ρωσία ή ανοίξει πυρ σε ρωσικό έδαφος χωρίς πρόκληση.

Ένα πακέτο ανάπτυξης για την υποστήριξη της μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε τεχνολογία, κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και επενδύσεις στον τομέα φυσικού αερίου της Ουκρανίας από αμερικανικές εταιρείες. Ο Ζελένσκι εκτίμησε τις συνολικές οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τον πόλεμο σε 800 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μια συμβιβαστική πρόταση για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια, ο οποίος κατέχεται επί του παρόντος από τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία προτείνει ο σταθμός να λειτουργεί από μια κοινή επιχείρηση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, με το 50% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να πηγαίνει στην Ουκρανία και το υπόλοιπο να κατανέμεται από τις ΗΠΑ.

Η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τις περιοχές Ντνιεπροπετρόφσκ, Νικολάιφ, Σούμι και Χάρκοβο της Ουκρανίας·

Μια νομικά δεσμευτική συμφωνία, με την εφαρμογή της να παρακολουθείται και να εγγυάται ένα Συμβούλιο Ειρήνης υπό την προεδρία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ· και

Πλήρης κατάπαυση του πυρός που θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν στη συμφωνία.

Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις να διεξαγάγει εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Πούτιν υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η κυβέρνηση στο Κίεβο δεν είναι νόμιμη και ότι η Ουκρανία πρέπει να διεξαγάγει εκλογές για να λειτουργήσει μια ειρηνευτική συμφωνία. Η προεδρική θητεία του Ζελένσκι έληξε το 2024, αλλά οι εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν υπό στρατιωτικό νόμο που επιβλήθηκε μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτά τα μέτρα πολέμου έχουν επικυρωθεί από το ουκρανικό κοινοβούλιο.

Η ειρηνευτική προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ – με επικεφαλής τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ – προχωρά σιγά σιγά τις τελευταίες εβδομάδες. Το Σαββατοκύριακο, μια ουκρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Ουκρανό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ρουστέμ Ούμεροφ και τον απεσταλμένο του Κρεμλίνου Κίριλ Ντμίτριεφ συναντήθηκαν ξεχωριστά με τους Αμερικανούς ομολόγους τους σε συνομιλίες που ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε «εποικοδομητικές και παραγωγικές».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη σε τηλεδιάσκεψη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ντμίτριεφ έδωσε στον Πούτιν «λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα του ταξιδιού του στο Μαϊάμι. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Μόσχα θα διαμορφώσει τα επόμενα βήματά της και θα συνεχίσει τις επαφές στο εγγύς μέλλον μέσω των υφιστάμενων διαύλων».

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, λέγοντας ότι η Μόσχα θεώρησε «αντιπαραγωγικό» να συζητά τις διαπραγματεύσεις στον Τύπο.