CNN: Η Τεχεράνη εγκρίνει σχέδιο επιβολής διοδίων για τη χρήση του Στενού του Ορμούζ

Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, με το Ιράν να ετοιμάζει τα δικά του σχέδια για τη χρήση των Στενών του Ορμούζ.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε σχέδιο για τη ρύθμιση και την επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μια στρατηγική πλωτή οδό από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ανακοίνωσε μέλος της επιτροπής σύμφωνα με το CNN.

Το σχέδιο της επιτροπής είναι να επιβάλει «τον κυρίαρχο ρόλο του Ιράν και των ενόπλων δυνάμεών του», δήλωσε τη Δευτέρα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRIB).

Το σχέδιο περιγράφει διάφορα βασικά στοιχεία που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ελέγχου και της εποπτείας του στενού από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων «ρυθμίσεων ασφαλείας για την προστασία της πλωτής οδού, μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και των οικονομικών κανονισμών και διοδίων σε ριάλ για τα πλοία που διέρχονται από αυτά και της απαγόρευσης διέλευσης για πλοία που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ», σύμφωνα με το IRIB.

Το Στενό του Ορμούζ είναι επί του παρόντος το κεντρικό σημείο ανάφλεξης σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν από κοινού στο Ιράν.

Το κλείσιμο του στενού από το Ιράν μέσω απειλών και επιθέσεων κατά της ναυτιλίας έχει εγκλωβίσει περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας σοβαρή αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Λεβιτ: Ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λέβιτ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται να καλέσει τις αραβικές χώρες να καλύψουν το κόστος του πολέμου.

«Νομίζω ότι είναι κάτι που ο πρόεδρος θα ενδιαφερόταν πολύ να τις καλέσει να κάνουν», είπε η Λεβιτ. «Είναι μια ιδέα που ξέρω ότι έχει (ο Τραμπ) και κάτι για το οποίο πιστεύω θα ακούσετε περισσότερα από τον ίδιο», πρόσθεσε.

«Δεν αποτελεί έκπληξη ότι βλέπουμε τα εναπομείναντα στοιχεία του καθεστώτος να γίνονται ολοένα και πιο πρόθυμα να τερματίσουν την καταστροφή και να προσέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο ακόμη μπορούν», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ κατά την διάρκεια ενημέρωσης για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Παρά τη δημόσια ρητορική και τα ανακριβή δημοσιεύματα, οι συνομιλίες συνεχίζονται και εξελίσσονται θετικά. Όσα λέγονται δημόσια είναι διαφορετικά από όσα μας μεταφέρονται ιδιωτικά», πρόσθεσε.