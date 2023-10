Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στο βόρειο Ισραήλ είναι ο «απολογισμός» μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, η Χαμάς εξαπολύει επίθεση με ρουκέτες εναντίον της χώρας.

🔴 LATEST: 1 killed in fire from Lebanon at northern border town Shtula https://t.co/mclUSByCn8

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υπάρχουν πληροφορίες για τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ακόμη σε χωριό στα βόρεια της χώρας, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

The IDF is striking targets in southern Lebanon following the fire at Shtula, the Israeli military said.https://t.co/AAYfoj3Q8F