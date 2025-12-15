Χονγκ Κονγκ: Ένοχος για τρία κακουργήματα ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι

Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ έκρινε σήμερα τον μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης κι αφοσιωμένο υποστηρικτή της δημοκρατίας Τζίμι Λάι ένοχο στη δίκη του στην οποία αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της ανταρσίας και δυο περιπτώσεις υποτιθέμενης αθέμιτης σύμπραξής του με δυνάμεις στο εξωτερικό, ευρύτερα επειδή αποπειράθηκε να καταφέρει πλήγμα στην εθνική ασφάλεια της Κίνας, υπόθεση που επικρίθηκε από δυτικές χώρες και οργανισμούς υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας, που δεν έχουν πάψει να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος αμέσως.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία» ότι ο κ. Λάι «ουδέποτε απέκλινε από την πρόθεσή του να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε η δικάστρια Έστερ Τόου.

“Η καταδίκη του μεγιστάνα των ΜΜΕ Λάι «παρωδία» δικαιοσύνης”

Η ετυμηγορία στη δίκη σε βάρος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι που απαγγέλθηκε σήμερα σε δικαστήριο στο Χονγκ Κονγκ δεν είναι παρά «παρωδία» δικαιοσύνης, στηλίτευσε σήμερα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), λίγη ώρα αφού ο 78χρονος βρετανός υπήκοος κρίθηκε ένοχος για τρία κακουργήματα δυνάμει της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια.

«Αυτή η καταδίκη-παρωδία δικαιοσύνης είναι επονείδιστη πράξη διωγμού», σχολίασε η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της CPJ που είναι αρμόδιο για την Ασία, κρίνοντας πως η απόφαση «υπογραμμίζει την απόλυτη περιφρόνηση του Χονγκ Κονγκ για την ελευθερία του Τύπου, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύεται δυνάμει του μίνι-Συντάγματος της πόλης, του θεμελιώδους νόμου».