Χεζμπολάχ: «Στοχεύσαμε ισραηλινές θέσεις αεράμυνας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη»

Πηγή φωτογραφίας: Shutterstock
Γεράσιμος Λυμπέρης

Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι τα μαχητικά της εκτόξευσαν ένα σμήνος drones στα συστήματα ραντάρ Iron Dome στην τοποθεσία Kiryat Elazar, την οποία χαρακτήρισε ως κύρια βάση αεράμυνας στη Χάιφα.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι στόχευσε την αεροπορική βάση Παλμαχίμ νότια του Τελ Αβίβ, περίπου 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Η οργάνωση ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις σε πόλεις και κωμοπόλεις του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού.

