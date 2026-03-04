Χεζμπολάχ: «Στοχεύσαμε ισραηλινές θέσεις αεράμυνας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη»
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Σε ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι τα μαχητικά της εκτόξευσαν ένα σμήνος drones στα συστήματα ραντάρ Iron Dome στην τοποθεσία Kiryat Elazar, την οποία χαρακτήρισε ως κύρια βάση αεράμυνας στη Χάιφα.
Η Χεζμπολάχ ανέφερε επίσης ότι στόχευσε την αεροπορική βάση Παλμαχίμ νότια του Τελ Αβίβ, περίπου 140 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.
Η οργάνωση ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη σε απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις σε πόλεις και κωμοπόλεις του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού.
