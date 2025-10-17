Χαμάς: Θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η Χαμάς με επίσημη ανακοίνωση της ανέφερε πως το βράδυ της Παρασκευής 17/10 θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου της.

Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση δεν κατονομάζει τον όμηρο. Ο Ερυθρός Σταυρός πρόκειται να παραλάβει τη σορό από τη Χαμάς και στη συνέχεια να την παραδώσει στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.