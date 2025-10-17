Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Χαμάς: Θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

Χαμάς: Θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Η Χαμάς με επίσημη ανακοίνωση της ανέφερε πως το βράδυ της Παρασκευής 17/10 θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου της.

Ωστόσο, η τρομοκρατική οργάνωση δεν κατονομάζει τον όμηρο. Ο Ερυθρός Σταυρός πρόκειται να παραλάβει τη σορό από τη Χαμάς και στη συνέχεια να την παραδώσει στα στρατεύματα του Ισραηλινού στρατού εντός της Γάζας, όπου θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή στη μνήμη τους, υπό την καθοδήγηση ενός στρατιωτικού ραβίνου.

Στη συνέχεια, η σορός θα μεταφερθεί στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση.

ΔΙΕΘΝΗ

