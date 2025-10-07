Χαμάς: Οι αποφυλακίσεις έξι γνωστών κρατούμενων που έχουν πέσει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ στην Αίγυπτο για εκεχειρία στη Γάζα.

Συγκεκριμένα, ένα από τα θέματα που έχει βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Χαμάς είναι η αποφυλάκιση κάποιων γνωστών κρατούμενων από το Ισραήλ. Μάλιστα, σύμφωνα με το al-Arabiya.net τα άτομα αυτά θεωρούνται συμβολικοί ηγέτες του παλαιστινιακού κινήματος.

Μαρουάν Μπαργούτι: Ο πολιτικός ηγέτης

Στην κορυφή της λίστας της Χαμάς βρίσκεται ο Μαρουάν Μπαργούτι, ανώτερο στέλεχος της Φατάχ, τον οποίο πολλοί Παλαιστίνιοι θεωρούν πιθανό μελλοντικό πρόεδρο. Ο Μπαργούτι ξεκίνησε την πολιτική του δράση σε ηλικία 15 ετών στο κίνημα Φατάχ του Γιασέρ Αραφάτ και εξελέγη στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο το 1996. Συνελήφθη το 2002 κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης «Αμυντική Ασπίδα» και εκτίει πέντε ποινές ισόβιας κάθειρξης συν 40 χρόνια για επιθέσεις που σκότωσαν Ισραηλινούς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει δημόσια ότι «σύμβολα της τρομοκρατίας, με επικεφαλής τον Μπαργούτι», δεν θα συμπεριληφθούν σε κανένα στάδιο μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων.

Abdullah Barghouti: Μηχανικός της Χαμάς

Μια άλλη εξέχουσα προσωπικότητα στη λίστα της Χαμάς είναι ο Αμπντουλάχ Μπαργούτι, γνωστός ως ο «Μηχανικός της Χαμάς». Ειδικός στα εκρηκτικά, καταδικάστηκε για την καθοδήγηση πολλαπλών βομβιστικών επιθέσεων στο Ισραήλ και εκτίει 67 ποινές ισόβιας κάθειρξης – τη μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης που έχει επιβληθεί ποτέ από ισραηλινό δικαστήριο. Ξάδερφος του Μαρουάν Μπαργούτι, ο Αμπντουλάχ κατηγορείται ότι σχεδίασε αρκετές επιθέσεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της βομβιστικής επίθεσης στο εστιατόριο Sbarro στην Ιερουσαλήμ το 2001, της έκρηξης στο Cafe Moment το 2002 και της βομβιστικής επίθεσης στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο, οι οποίες σκότωσαν συνολικά 66 Ισραηλινούς, συμπεριλαμβανομένων πέντε Αμερικανών. Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τον περιγράφουν ως τον κορυφαίο κατασκευαστή βομβών της Χαμάς μετά τον Yahya Ayyash, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1996.

Ιμπραήμ Χαμέντ: Ο «πιο επικίνδυνος κρατούμενος» του Ισραήλ

Το Ισραήλ θεωρεί τον Ιμπραήμ Χαμέντ έναν από τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους του. Ηγήθηκε του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Ιντιφάντα και συνελήφθη το 2006 μετά από χρόνια κρυψώνας. Καταδικασμένος για την οργάνωση επιθέσεων που σκότωσαν 46 Ισραηλινούς, εκτίει 54 ποινές ισόβιας κάθειρξης. Ο Χαμέντ κατέχει πτυχίο πολιτικών επιστημών και μεταπτυχιακό στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Birzeit. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, έχει γράψει μελέτες για την ιστορία του παλαιστινιακού ζητήματος και έχει περάσει οκτώ χρόνια σε απομόνωση, συμπεριλαμβανομένων επτά συνεχόμενων.

Αχμάντ Σααντάτ: Γενικός Γραμματέας του PFLP

Ένα άλλο όνομα που τίθεται συχνά στις διαπραγματεύσεις είναι ο Ahmad Sa’adat, Γενικός Γραμματέας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP). Συνελήφθη το 2006 μετά την πολιορκία της έδρας της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα από το Ισραήλ και καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για την ηγεσία της ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ισραηλινού υπουργού Τουρισμού Rehavam Zeevi το 2001. Ο Sa’adat, που τώρα είναι 70 ετών, έχει φυλακιστεί πολλές φορές από το 1976 και έχει περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα σε απομόνωση. Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ηχώ των Αλυσίδων», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς την πολιτική της απομόνωσης του Ισραήλ. Είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς τεσσάρων εγγονιών.

Ο Abbas al-Sayid και ο Hassan Salameh

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης τον Αμπάς αλ-Σαγίντ, ο οποίος καταδικάστηκε για την βομβιστική επίθεση στο ξενοδοχείο Park του 2002 στη Νετάνια, μια από τις φονικότερες επιθέσεις της Δεύτερης Ιντιφάντα, και τον Χασάν Σαλαμέχ, ανώτερο διοικητή στην ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ο οποίος εκτίει 46 ποινές ισόβιας κάθειρξης.