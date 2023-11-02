Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Boμβαρδίστηκε για τρίτη φορά η Τζαμπαλίγια – Ασταμάτητο το «σφυροκόπημα» του Ισραήλ

Αυξάνονται τα θύματα

Boμβαρδίστηκε για τρίτη φορά η Τζαμπαλίγια – Ασταμάτητο το «σφυροκόπημα» του Ισραήλ
DEBATER NEWSROOM

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τους αμάχους στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια καθώς ο ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τρίτο βομβαρδισμό με τα θύματα να αυξάνονται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Η επίθεση στον καταυλισμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαμένουν συνολικά 116.000 πολίτες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο κύμα οργής καθώς κάτω από συντρίμμια ανασύρονται συνεχώς πολίτες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Σημειώνεται ότι τα θύματα από τους δύο προηγούμενους βομβαρδισμούς στην Τζαμπαλίγια, ανέρχονται σε 195 και οι τραυματίες σε 770. Επιπλέον αγνούνται 120 άτομα.



