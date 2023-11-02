Boμβαρδίστηκε για τρίτη φορά η Τζαμπαλίγια – Ασταμάτητο το «σφυροκόπημα» του Ισραήλ

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης για τους αμάχους στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια καθώς ο ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τρίτο βομβαρδισμό με τα θύματα να αυξάνονται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera.

Israeli air strikes have targeted Jabalia refugee camp for the third time, reports Al Jazeera Arabic.



Η επίθεση στον καταυλισμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαμένουν συνολικά 116.000 πολίτες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο κύμα οργής καθώς κάτω από συντρίμμια ανασύρονται συνεχώς πολίτες, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά.

Σημειώνεται ότι τα θύματα από τους δύο προηγούμενους βομβαρδισμούς στην Τζαμπαλίγια, ανέρχονται σε 195 και οι τραυματίες σε 770. Επιπλέον αγνούνται 120 άτομα.

#BREAKING| Rescue teams try to find survivors of the 3rd Israeli massacre within 24 hours in Jabalia refugee camp in #Gaza. #Israel has bombarded a 5-story building, where nearly 100 civilians were taking refuge. pic.twitter.com/BGWTB2FppI November 1, 2023

