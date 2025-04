Λίγες μέρες μετά την ιστορική διαστημική αποστολή με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα της Blue Origin, το διαδίκτυο πλημμύρισε με θεωρίες συνωμοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή NS-31 εκτοξεύτηκε από το σημείο εκτόξευσης One της Blue Origin, περίπου 30 μίλια βόρεια του Van Horn, στο Τέξας.

Στο διαστημικό όχημα επέβαιναν η τραγουδίστρια της ποπ Κέιτι Πέρι, η πρώην επιστήμονας πυραύλων της NASA, Αΐσα Μπόου, η παραγωγός ταινιών Κέριαν Φλιν, η ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουγιέν, η αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες, και η συμπαρουσιάστρια του CBS Mornings, Γκέιλ Κινγκ.

Μετά την απογείωση, η κάψουλα μεταφέρθηκε από τον πύραυλο New Shepard μόλις πάνω από τη Γραμμή Κάρμαν, μία περιοχή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα όρια του διαστήματος. Μόλις 11 λεπτά μετά την απογείωση, το διαστημόπλοιο επέστρεψε στη Γη μετά από μια σύντομη περίοδο έλλειψης βαρύτητας, πραγματοποιώντας ασφαλή προσγείωση.

Το γεγονός βρέθηκε αμέσως στο επίκεντρο πολλών θεωριών συνωμοσίας, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που επέκριναν την πτήση των διασήμων, σε έναν πλανήτη που μαστίζεται από πολέμους και προβλήματα, όπως η κλιματική κρίση. Εκατοντάδες άνθρωποι μάλιστα άρχισαν να εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους στην πλατφόρμα X λίγο μετά την προσγείωση του διαστημοπλοίου New Shepard από τον πύραυλο της Blue Origin.

Πολλοί άνθρωποι έχουν ισχυριστεί ότι η πτήση ήταν «100%» ψεύτικη και συνεχίζουν να εμφανίζονται αντίστοιχες αναρτήσεις. Πιστεύουν ότι ολόκληρο το ταξίδι σκηνοθετήθηκε σε ένα κινηματογραφικό στούντιο και ότι το πλήρωμα επιπλέει σε δεξαμενές νερού για να φαίνεται σαν να βρίσκεται στο διάστημα.

Ένα περιστατικό που έγινε viral στο διαδίκτυο ήταν όταν ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος άνοιξε την καταπακτή για να «απελευθερώσει» τις έξι γυναίκες μετά την προσγείωση της κάψουλας. Η πόρτα της καταπακτής φαίνεται να άνοιξε από μέσα και στη συνέχεια να έκλεισε ξανά, πριν την ανοίξει ο κ. Μπέζος, σύμφωνα με ένα βίντεο του περιστατικού.

Οι διαδικτυακοί επικριτές λένε ότι δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό να ανοίγει η πόρτα από μέσα. Είναι κοινή η πεποίθηση ότι μια πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο από έξω για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλα τα διαστημόπλοια. Η NASA δηλώνει σε μια τεχνική ενημέρωση ότι “οι πόρτες πρέπει να λειτουργούν από ένα μόνο μέλος του πληρώματος σε όχι περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα, και από τις δύο πλευρές“.

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες του διαδικτύου πίστευαν ότι η καταπακτή δεν ήταν το μόνο ύποπτο αντικείμενο. Η Αμερικανίδα ράπερ Azealia Banks είχε αμφιβολίες για τη συνολική διάρκεια της αποστολής. Έγραψε στο Twitter σε μια ανάρτηση που πλέον έχει κατέβει: «Δεν νομίζω ότι πήγαν καν στο διάστημα, αυτά τα πράγματα ήταν ψεύτικα. Πώς τα κατάφεραν ήδη, έχουν περάσει περίπου 40 λεπτά».

Η κάψουλα φαινόταν επίσης σχεδόν άψογη και άθικτη κατά την προσγείωση, κάτι που προβλημάτισε πολλούς. Η αλήθεια είναι οτι σε αντίθεση με τα σκάφη που ταξιδεύουν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η κάψουλα δεν εκτέθηκε στο πραγματικό κενό του διαστήματος σε αυτό το ύψος επειδή βρισκόταν ακόμα σε πολύ λεπτή ατμόσφαιρα.

Ως αποτέλεσμα, σε αντίθεση με το Crew Dragon λόγου χάρη, το New Shepard δεν απαιτεί ιδιαίτερα ενισχυμένες πόρτες που ανοίγουν προς τα έξω. Επιπλέον, η επιστροφή της κάψουλας από τη Γη δεν παράγει τη θερμότητα μίας κανονικής επανεισόδου που θα προκαλούσε φουσκάλες στο εξωτερικό επειδή μόλις που βγήκε από την ατμόσφαιρα.

Ωστόσο, ένα πιο ακραίο είδος θεωρίας συνωμοσίας περιλαμβάνει γνωστές διασημότητες όπως η Πέρι και ο μεγιστάνας της Blue Origin, Μπέζος. Πολυάριθμοι σχολιαστές του X πίστευαν ότι η αποστολή ήταν μέρος μιας πολύπλοκης αποκρυφιστικής ή δαιμονικής τελετουργίας που ενορχηστρώθηκε από την Κέιτι Πέρι.

Οι συνωμοσιολόγοι αναφέρθηκαν πιο συγκεκριμένα στο έμβλημα της αποστολής που φορούσε κάθε μέλος του πληρώματος New Shepard. Σε ένα έναστρο φόντο, αυτό το έμβλημα απεικονίζει έναν πύραυλο να πετάει μπροστά από γυναικεία πρόσωπα, με ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λένε ότι μεταφέρει ένα μήνυμα που απεικονίζει τον δαίμονα Μπαφομέτ.

Ο Μπαφομέτ είναι θεότητα η οποία φέρεται να λατρεύεται από τους Ναΐτες Ιππότες και εν συνεχεία ενσωματώθηκε σε διάφορες αποκρυφιστικές και δυτικές παραδόσεις. Το όνομα Μπαφομέτ εμφανίστηκε σε δικαστικά μεταγραμμένα κείμενα για την Ιερά Εξέταση των Ιπποτών του Ναού, ξεκινώντας το 1307. Ο Μπαφομέτ είναι σύμβολο ισορροπίας σε διάφορες αποκρυφιστικές και μυστικιστικές παραδόσεις, την προέλευση των οποίων ορισμένοι αποκρυφιστές προσπάθησαν να συνδέσουν με τους Γνωστικιστές και τους Ναΐτες αν και περιστασιακά φέρεται ότι αποτελεί θεότητα ή δαίμονα.

Στην πραγματικότητα, η Blue Origin έχει δώσει στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με κάθε σύμβολο στο σήμα. Η «παγκόσμια επιρροή της Πέρι στη μουσική, την ποπ κουλτούρα και τη φιλανθρωπία» συμβολίστηκε από το πυροτέχνημα. Αναφέρεται επίσης στο δημοφιλές τραγούδι της. Ένα κλιπ ταινίας για τη σκηνοθέτη Φλιν βρίσκεται στην άλλη πλευρά, ενώ ο πρωταγωνιστής του βιβλίου της Σάντσες, «Φλιν η Μύγα που Πέταξε στο Διάστημα» βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία.

Η λίστα με τις θεωρίες συνωμοσίας είναι ατελείωτη. Κάποιοι σχολίασαν οτι η αποστολή των διασημοτήτων χρησιμοποιείται για να συγκαλύψει ότι η Γη είναι επίπεδη, χρησιμοποιώντας μια λίστα επιβατών γεμάτη αστέρια για να μας επηρεάσει.

Η θεωρία συνωμοσίας είναι η πεποίθηση ότι ένα γεγονός ή μια κατάσταση είναι αποτέλεσμα ενός μυστικού σχεδίου, που συνήθως κατασκευάζεται από ισχυρούς ανθρώπους. Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν είναι απαραίτητα αληθινές, καθώς πολλές δεν έχουν πραγματικά στοιχεία, αλλά μπορούν να έχουν επιρροή. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει τόσες πολλές θεωρίες. Έρευνα που διεξήχθη από το Ίδρυμα Pears το 2024 διαπίστωσε ότι οι πιο συνηθισμένες θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο αφορούσαν στην προσσελήνωση ως φάρσα και στην επίπεδη Γη.

