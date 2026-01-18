Bloomberg: Στα 93 δισ. ευρώ οι δασμοί-αντίποινα που εξετάζει η ΕΕ κατά των ΗΠΑ

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν μια σειρά από σενάρια αντίδρασης απέναντι στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών, με το ενδεχόμενο ακόμη και αναστολής της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ να βρίσκεται στο τραπέζι, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ζήτημα συζητήθηκε σε συνάντηση που συγκάλεσε την Κυριακή στις Βρυξέλλες η κυπριακή προεδρία, με τη συμμετοχή των πρεσβευτών των κρατών-μελών, οι οποίοι επιδίωξαν να διαμορφώσουν κοινή ευρωπαϊκή στάση απέναντι στις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι προτάσεις που εξετάζονται

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ. Παράλληλα, συζητήθηκε και η ενεργοποίηση του Μέσου κατά της Εξαναγκαστικής Πρακτικής (Anti-Coercion Instrument), ενός ισχυρού εργαλείου που είχε σχεδιαστεί αρχικά για την αντιμετώπιση πιέσεων από την Κίνα και δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιβάλει δασμούς και επενδυτικούς περιορισμούς σε χώρες που παραβιάζουν τους κανόνες.

Το συγκεκριμένο μέσο προβλέπει ένα ευρύ φάσμα αντιμέτρων, όπως δασμούς, περιορισμούς στο εμπόριο υπηρεσιών, παρεμβάσεις σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και φραγμούς στην πρόσβαση σε άμεσες ξένες επενδύσεις και δημόσιες συμβάσεις.

Υπέρ της εξέτασης του ενδεχομένου χρήσης του εργαλείου τάχθηκε νωρίτερα την Κυριακή και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, αν και η Γαλλία στο παρελθόν είχε αποφύγει την ενεργοποίησή του.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η ΕΕ είχε εγκρίνει δασμούς-αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισ. ευρώ, ωστόσο η εφαρμογή τους ανεστάλη μετά την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον. Το Σαββατοκύριακο, ευρωβουλευτές πρότειναν την αναβολή της έγκρισης της συμφωνίας, επικαλούμενοι τις τελευταίες κινήσεις του Τραμπ.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με την επιβολή δασμών 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες – Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία – από την 1η Φεβρουαρίου, ως απάντηση στις ενέργειές τους που αφορούν τη Γροιλανδία. Σε περίπτωση που δεν προχωρούσε η πλήρης προσάρτησή της, προειδοποίησε ότι οι δασμοί θα αυξάνονταν στο 25% από την 1η Ιουνίου.