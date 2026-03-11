Bloomberg: Ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αυξηθεί πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος σε περίπτωση που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλέσει τη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου Μπρεντ γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι και οι τιμές του φυσικού αερίου παραμείνουν αυξημένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως μεταδίδει σήμερα το Bloomberg News.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει έως και 40 μονάδες βάσης κάτω από το προβλεπόμενο 1,4%, ανέφερε ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις σε υπουργούς Οικονομικών των κρατών-μελών της ΕΕ αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Bloomberg News που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές.